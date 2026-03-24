Stručnjaci tvrde da verovanje da sa godinama automatski gubimo seksualnu moć nije tačno. U stvarnosti, telo se menja i funkcioniše drugačije, ali to ne znači da seksualni život mora da bude lošiji – već samo da zahteva prilagođavanje, više razumevanja i realnija očekivanja.

Gost u emisiji "Puls Srbije" bio je dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog.

Sa godinama dolazi do određenih fizičkih promena, poput sporijeg uzbuđenja, potrebe za više stimulacije ili oporavka, ali istovremeno mnogi ljudi razvijaju veću sigurnost u sebe i bolje razumevanje sopstvenih potreba. Upravo to često doprinosi kvalitetnijem i ispunjenijem intimnom odnosu nego u mlađim godinama.

"Mozak je seks"

- Kako telo stari tako se gubi biološka moć, intelektualna ne. Ako mi seks doživljavamo samo kao fizičku stvar onda se moć gubi. Ipak, mozak je seks u suštini. Mozak može da napravi komunikaciju tako da i polni organi padaju u drugi plan i postaju manje bitni. Seksom imitiramo oplodnju i vežbamo te pokrete koji nemaju veze sa seksualnom igrom, seksualna igra može biti i prijatan razgovor, seks je sve - objasnio je Milošević.

On navodi da je problem u seksualnosti zato što je ona podložna na spoljni uticaj i "generalno je podložna na sve".

- Generalno sam seks jeste i skup iskustava koje je osoba imala u tom prvom početnom seksualnom životu. Muškarci često mogu da imaju problem ako imaju strah od neuspeha, mladi muškarci zbog neiskustva imaju nesigurnosti i onda imaju problem u seksu sa ženom. Ako devojka ima problem sa više mlađih muškaraca tokom seksa onda će ona naravno tražiti to što joj treba kod starijeg - kaže Milošević.

Kako kaže, 80% žena teško doživljava orgazam tokom samog čina i pogotovo ako je taj odnos zasnovan jedino na penetraciji.

- Žene lakše dožive vrhunac pri maženju i pri senzualnom razgovoru. Penetracija je dovoljna samo za oplodnju i to bi se dešavalo jedanput dvaput mesečno u ženskim plodnim danima. Osim toga, koristi se neka veštačka zaštita. U društvu i svetu je sada sve protiv seksualnosti - dodaje.

"Pornografija pravi probleme mladim muškarcima"

Milošević objašnjava da pornografija kod muškaraca dovodi do dva problema.

- Prvi je taj što gledaju iracionalni i nerealan seks koji je možda okej za starije generacije jer njima treba jedan poseba nadražaj ali mladom čoveku stvarno ne treba. Oni zbog toga sebi postavljaju nerealne ciljeve koje ne mogu da ispune. Ono je lažno i ono je gluma ali oni to ne shvataju. Druga stvar je otuđenje mladih ljudi koje su obrazovali računar i telefon. Oni nemaju prirodne nagone. Mnogi mladi muškarci danas mogu da imaju erekciju ali ne mogu da imaju orgazam, priroda ih kažnjava jer su naučili da zadovoljavaju sami sebe - objašnjava on.

Kako kaže, nisu navikli na odnos sa ženama. Takvi muškarci se teško snalaze kada dođe trenutak da nešto urade u stvarnom životu.

