Konkurs za upis u vojne škole otvoren je do 31. marta. Kandidati, mladići i devojke, mogu da se prijave za Vojnu akademiju, Medicinski fakultet VMA, Srednju stručnu vojnu školu "1300 kaplara“ i Vojnu gimnaziju.

Vojna akademija je najstarija vojnoškolska ustanova u Republici Srbiji i ove godine je proslavila 176 godina postojanja. Ona danas ima osam studijskih programa na koje prima kadete.

Kako za Radio Beograd 1 objašnjava prorektor za kvalitet i razvoj na Univerzitetu odbrane, pukovnik Srđan Starčević, to su kopnena vojska, vojno-vazduhoplovstvo, protivvazdušna odbrana, ekonomija odbrane, vojno-elektronsko inženjerstvo, vojno-mašinsko inženjerstvo, vojno-saobraćajno inženjerstvo i tehničko inženjerstvo materijala i zaštite.

Po završetku školovanja, kadeti stiču zvanje oficira Vojske Srbije, a ako su završili, recimo vojno-elektronsko inženjerstvo, dobijaju i adekvatno zvanje inženjera, kaže Starčević.

Dodaje da je značajno i to što kadeti dobijaju odmah posao u struci. Dakle po završetku Vojne akademije, oni se proizvode u činove potporučnika i počinju svoj karijerni razvoj u jedinicama Vojske Srbije.

Duplo više mesta za vojne pilote

Starčević ističe da je ove godine planirano da se na smer vojno vazduhoplovstvo upiše duplo više kadeta. Umesto dosadašnje kvote od 16 mesta za pilote, odobrena je akreditacija za 32 mesta. Razlog za to su povećane potrebe sistema zbog nabavke novih aviona tipa Rafal, a plan je da se i narednih godina na Vojnoj akademiji školuje toliko pilota.

Studijski program vojno-vazduhoplovstvo, već tradicionalno izaziva najveće interesovanje, ali pukovnik Starčević podseća da on podrazumeva specifičnu selekciju i strože kriterijumu, pogotovo u pogledu zdravstvenih sposobnosti.

Veliki je broj zainteresovanih, ali nažalost, relativno je mali broj onih kojima zaista pođe za rukom da postanu piloti. Da bi se mladići i devojke koji to žele lakše upisali na taj smer, osnovano je i vazduhoplovno odeljenje u Vojnoj gimnaziji.

Starčević dodaje da je veoma zanimljiv i tražen i studijski program vojno-elektronsko inženjerstvo, zato što se tu školuju kadeti koji će završiti na informacionim tehnologijama i baviće se programiranjem. Zanimljiv je i studijski program Kopnena vojska, gde kadeti biraju rodovske smerove i tu dolaze oni koji žele da napreduju do karijernih vrhova u vojsci.

Iz godine u godinu povećava se i interesovanje za Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije na kojem od prošle godine postoji i smer Stomatologija.

Pukovnik Starčević kaže da se svakodnevno prati prijavljivanje na konkurse za upis u vojne škole i da je odziv zadovoljavajući. Prema dosadašnjem iskustvu, najveći broj prijava stiže u poslednjoj sedmici pa se nešto slično očekuje i u narednih sedam dana.