Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po pet sati za izlaz iz Srbije na Šidu, Batrovcima i Horgošu, četiri sata na Kelebiji, tri sata na Bezdanu, kao i dva sata na prelazu Sremska Rača.