Društvo
STANJE NA PUTEVIMA TOKOM VEČERI, AMSS: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju do pet sati
Slušaj vest
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po pet sati za izlaz iz Srbije na Šidu, Batrovcima i Horgošu, četiri sata na Kelebiji, tri sata na Bezdanu, kao i dva sata na prelazu Sremska Rača.
AMSS je dodao da vozače očekuju dobri vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva, ali da je u pojedinim planinskim predelima moguća povremena kiša zbog čega je u jutarnjim i noćnim satima moguće formiranje poledice.
Reaguj
Komentariši