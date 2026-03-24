Mnogi partneri sa značajnom razlikom u godinama suočavaju se sa izazovima. Različiti životni ritmovi, prioriteti i očekivanja mogu stvoriti napetost. Ali, upravo ovakve veze mogu biti i izuzetno bogate, stariji partner donosi iskustvo, mudrost i stabilnost, dok mlađi donosi energiju, radoznalost i nove perspektive. Taj balans može biti moćan, ako postoji međusobno poštovanje, otvorena komunikacija i spremnost da se prihvate razlike.

Gost u emisiji "Puls Srbije" bila je Dr Tanja Labović, psihodinamski kouč za partnerske odnose.

Labović smatra da je moguće da veze između parova koji imaju i nekoliko decenija razlike u godinama budu uspešne.

- Postoje tabui, društvo nažalost vezuje takve odnose za čist interes jer ljudi ne mogu da razumeju. Ispod interesa se uvek kriju mnogi psihološki motivi. Moguće je da moć i novac budu jaki afrodizijaci ali nijedna žena ne ulazi u brak sa idejom da će voleti muškarca samo zato što je pun para. Ono što je ženi presudno jeste siguran, stabilan i obezbeđen muškarac pored koga će se ona osećati sigurno - reka je Labović.

Smatra da su skriveni motivi, pragmatičnost i potreba za lagodnim životom mogući u početku ali da je upravo ta pragmatičnost jedan poligon za razvoj emocija.

- Vremenom počinje da se oseća privrženost, bliskost i sigurnost. Žene ne vole moćne muškarce ali one vole način na koji se one osećaju pored takvih muškaraca. Postoji puno faktora tu. Često se spominje a može zvučati i kao apsurd ali neke žene traže muškarce koji će se prema njima ponašati kao njihovi očevi, to isto može biti zdrav odnos jer one nekako pokušavaju da poprave odnos u primarnoj porodici - dodaje.

Ona tvrdi da ako žena nije imala oca onda je ona rasla bez vrlo važne bliskosti koja je njoj bila važna kako bi se razvijala kao žena.

- Nije važno da li je to odsustvo oca bilo fizičko, da li je prevremeno napustio porodicu, preminuo ili je bio emocionalno odsutan, ona onda svakako nije dobila nešto veoma važno od te očinske figure. Može se reći da i muškarcima koji imaju potrebu da budu sa mnogo starijim ženama fali majčinska figura - objašnjava Labović.

"Svaki odnos je kombinacija pragmatičnosti i emocija"

Kako kaže, nijedan odnos nije isključivo iz ljubavi ili interesa, svaki odnos je kombinacija pragmatičnosti i emocija.

- I nakon mnogo godina, nakon prvih strasti, ovakvi odnosi ne moraju da blede. On može biti jači i intenzivniji kroz vreme, naravno sa obzirom na godine muškarca i na mladost devojke, muškarac muže da igra ulogu zaštitnika i žena će se zbog toga osećati dobro. Mnoge žene autoritet doživljavaju kao neku vrstu štita, i muškarcu delegiraju odgovornost za njihove životne probleme - dodaje.

Ona tvrdi da je ključno da u svakom odnosu, bez obzira na godine, postoji nešto čega mi treba da se odreknemo. Pitanje je koliku cenu smo spremni da platimo i da li je ono čega se odričemo veće od onoga što dobijamo.

Uspešna veza nije rezultat godina, već kvaliteta odnosa. Ljudi koji ulažu u komunikaciju, međusobno poštovanje i emocionalnu povezanost imaju mnogo veće šanse da budu zadovoljni, kako u vezi, tako i u svom intimnom životu.

