U porti i na imanju manastira Gornjak organizovana je zajednička akcija sadnje krompira za potrebe korisnika Zavoda "Male pčelice", koja je protekla u duhu sloge, rada i humanosti.

Akciju su predvodili iguman Gornjaka, protosinđel Gavrilo Stević, i direktorka Zavoda, dr Danijela Nastić Simović, specijalista psihijatrije, koji su svojim primerom podstakli radnike, monahe i prijatelje manastira, da se uključe i daju doprinos tom značajnom poduhvatu.

Zasađeno je ukupno oko 50 brazdi, dužine po 20 metara, što predstavlja značajnu površinu koja će, uz dobru negu i povoljne vremenske uslove, dati vredan prinos.

Očekuje se da će rod krompira biti dovoljan da u velikoj meri pomogne u ishrani korisnika Zavoda, čime ta akcija dobija još veći značaj.

U porti i na imanju manastira Gornjak organizovana je zajednička akcija sadnje krompira za potrebe korisnika Zavoda "Male pčelice" Izvor: Kurir