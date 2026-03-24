U porti i na imanju manastira Gornjak organizovana je zajednička akcija sadnje krompira za potrebe korisnika Zavoda "Male pčelice", koja je protekla u duhu sloge, rada i humanosti.
Akciju su predvodili iguman Gornjaka, protosinđel Gavrilo Stević, i direktorka Zavoda, dr Danijela Nastić Simović, specijalista psihijatrije, koji su svojim primerom podstakli radnike, monahe i prijatelje manastira, da se uključe i daju doprinos tom značajnom poduhvatu.
Zasađeno je ukupno oko 50 brazdi, dužine po 20 metara, što predstavlja značajnu površinu koja će, uz dobru negu i povoljne vremenske uslove, dati vredan prinos.
Očekuje se da će rod krompira biti dovoljan da u velikoj meri pomogne u ishrani korisnika Zavoda, čime ta akcija dobija još veći značaj.
Zajedno, monasi, radnici i prijatelji pokazali su da mala dela, učinjena od srca, mogu imati veliki značaj, kao i koliko su važni saradnja, solidarnost i briga o drugima. Plodovi tog rada biće ne samo materijalna pomoć, već i snažna poruka zajedništva i podrške onima kojima je to najpotrebnije.