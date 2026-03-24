Slušaj vest

U porti i na imanju manastira Gornjak organizovana je zajednička akcija sadnje krompira za potrebe korisnika Zavoda "Male pčelice", koja je protekla u duhu sloge, rada i humanosti.

Akciju su predvodili iguman Gornjaka, protosinđel Gavrilo Stević, i direktorka Zavoda, dr Danijela Nastić Simović, specijalista psihijatrije, koji su svojim primerom podstakli radnike, monahe i prijatelje manastira, da se uključe i daju doprinos tom značajnom poduhvatu.

Foto: Kurir

Zasađeno je ukupno oko 50 brazdi, dužine po 20 metara, što predstavlja značajnu površinu koja će, uz dobru negu i povoljne vremenske uslove, dati vredan prinos.

Očekuje se da će rod krompira biti dovoljan da u velikoj meri pomogne u ishrani korisnika Zavoda, čime ta akcija dobija još veći značaj.

Zajedno, monasi, radnici i prijatelji pokazali su da mala dela, učinjena od srca, mogu imati veliki značaj, kao i koliko su važni saradnja, solidarnost i briga o drugima. Plodovi tog rada biće ne samo materijalna pomoć, već i snažna poruka zajedništva i podrške onima kojima je to najpotrebnije.

Ne propustiteDruštvoILIJA BRANIO SRBIJU OD NATO BOMBI, NJEGOVA ĆERKA NATAŠA NASLEDILA ČIN! Pisao je istoriju za svoj narod, a savet koji joj je dao - nikada neće zaboraviti!
Nataša Arizanov
DruštvoIgrali smo mali fudbal na pisti dok su nas snimali satelitima: Sećanje komandanta aerodroma Ponikve, koje je blio meta 48 puta! – Izbrojali smo 708 kratera!
Dragan Krsmanović i aerodrom Ponikve
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu: Srbija nikada neće odustati od slobode, mira i nezavisnosti
WhatsApp Image 2026-03-24 at 16.55.36 (1).jpeg
DruštvoNagli preokret! U Srbiju stiže sneg i pad temperature: Ne žurite sa letnjim gumama, evo kada je pravi trenutak za zamenu!
shutterstock-1010894746.jpg