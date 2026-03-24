Jedan Rumun uspeo je da zaustavi NATO vojnike da na vreme stignu u tadašnju Jugoslaviju, a onda im nije dao ni da tako lako odu. Mnogi u Srbiji, ali i u njegovom rodnom mestu, smatraju ga herojem.

Ekskluzivno, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je Florin Patročoj - šef železničke stanice.

- Pre samog ulaska NATO voza u stanicu, u rumunskim medijima pojavila se informacija da će kroz Rumuniju proći dva vojna voza NATO alijanse - jedan ka Bugarskoj, a drugi kroz unutrašnjost zemlje. Nisam ni slutio da će voz koji prolazi kroz Rumuniju stići baš u moju železničku stanicu. Bio sam radoznao da vidim taj voz, koji je bio natovaren vojnom opremom. Već sledećeg dana na poslu zatekao sam brojne novinare iz rumunskih medija koji su me obavestili da će vojni voz proći kroz stanicu. Tako sam i saznao za njegov dolazak - rekao je Patročoj.

Nepravilnosti u dokumentaciji zaustavile transport

Dodao je da su po dolasku voza u stanicu Ploešti, uočene određene nepravilnosti u pratećoj dokumentaciji koje su dovele do dodatne provere statusa transporta.

- Voz je stigao oko podneva, a krajnja destinacija mu je bio aerodrom u Krajovi. Stanica Ploešti, gde sam bio šef, imala je vezu sa prugom koja vodi ka aerodromu. Kada je voz stigao, pregledao sam dokumentaciju i primetio da na glavnom dokumentu nedostaje pečat o ulasku u zemlju. Voz je u Rumuniju ušao preko graničnog prelaza Kurtić iz Mađarske, ali nije bio uredno ocarinjen i nije postojao dokaz o legalnom ulasku - objasnio je.

I pored procene nadležnih da je sve u redu i da voz može da nastavi, donesena je odluka da se transport zadrži i preusmeri dok se ne ispune svi zakonski uslovi.

- Zbog toga sam odlučio da voz ne može dalje dok se dokumentacija ne dovede u red. Obavestio sam nadležne organe koji su došli na uvid, ali nisu otvarali vagone niti proveravali sadržaj, već su zaključili da je sve u redu i da voz može da nastavi. Ipak, ja sam insistirao da voz bude preusmeren na poseban kolosek dok se ne ispune svi zakonski uslovi - naveo je Patročoj.

Pritisci i neizvesnost tokom incidenta



- Pretnje su postojale, ali ne direktno od nadređenih, već posredno preko zaposlenih na stanici. Pritisak se kasnije preneo i na carinske i železničke službe, sa zahtevima da se voz pusti bez odlaganja. Imao sam strah za porodicu, ali ne i za sebe. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da popustim, jer sam se strogo držao zakona i propisa železničkog saobraćaja. Naravno, postojala je sumnja u vezi toga šta se nalazilo u vagonima i bilo je neizvesnosti o prirodi tereta - kaže on.

Nakon naknadnog regulisanja dokumentacije, tehnički problemi i ograničenja u radu posade dodatno su odložili polazak, uz stalne poruke o pritisku da transport mora da nastavi dalje.

- Nakon nekoliko sati na dokumentu je stavljen nedostajući pečat, nakon čega je voz mogao da krene. Međutim, u trenutku polaska pokvarila se lokomotiva. U pomoć je došla rezervna lokomotiva, ali je došlo do dodatnog kašnjenja jer je posadi isteklo radno vreme, što je izazvalo nove komplikacije. Komunikacija se odvijala preko dva prevodioca, vojnog i civilnog. Stalno su ponavljali da postoji pritisak sa viših nivoa njihove komande da voz mora da nastavi put - naveo je Patročoj.

Provera postupka i epilog slučaja

Kako je istakao, nakon incidenta sprovedena je interna kontrola koja je potvrdila da nisu prekršene procedure, pa nisu usledile sankcije.

- Neposredno nakon događaja rečeno mi je da ne napuštam stanicu jer će ministar saobraćaja doći da mi raskine ugovor. Međutim, on se nije pojavio. Kasnije sam saznao da je pokrenuta interna provera, koja je pokazala da nisam prekršio ni jedno pravilo ni proceduru. Zbog toga nije bilo sankcija, a čak je predloženo i da budem nagrađen - prisetio se.

- Kasnije su imali problema i pri povratku, uključujući pitanja taksi i administrativnih obaveza za prevoz, što je dodatno odložilo transport. O slučaju su izveštavali i mediji, pa je informacija postala javna. Međutim, moji najbliži u početku nisu znali detalje. Kasnije, kada su saznali, došlo je do razgovora u porodici i objašnjenja šta se zapravo dogodilo i zbog čega sam postupio na taj način - otkrio je Patročoj.

