Dan sećanja na žrtve NATO agresije
Ministarka Đurđević Stamenkovski u Vranju na komemorativnom skupu: Srbija pamti, ne iz mržnje, već iz obaveze da sačuvamo slobodu i mir za buduće generacije
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je komemorativnom skupu u Vranju u čast žrtava NATO agresije.
"Večeras, 27 godina kasnije, ne stojimo samo pred uspomenama, već pred istinom koju ne smemo nikada da zaboravimo.
Srbija pamti, ne iz mržnje, već iz obaveze da sačuvamo slobodu i mir za buduće generacije", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.
