stanje na putevima
AMSS upozorava vozače na maglu pored reka i u kotlinama
Slušaj vest
Saobraćaj u Srbiji od jutros je umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Vozače tokom dana očekuju povoljni uslovi za vožnju.
Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično ima magle koja smanjuje vidljivost, naročito u ranim jutarnjim satima.
Na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš kamioni čekaju oko pet sati. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši