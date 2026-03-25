Bodrum predstavlja jedan od najatraktivnijih delova Egejske obale, poznat po prijatnoj klimi, čistom moru i uređenim primorskim mestima, ali i po prepoznatljivom vizuelnom identitetu koji čine bele kuće, uske ulice i šetnje uz more. Ovaj deo Turske odiše mondenskim duhom, uz lagan ritam dana i večeri koji se prirodno odvija duž obale. U zapadnom delu bodrumske regije nalazi se Turgutreis, mirnije letovalište sa dugom promenadom uz more i pogledom ka grčkom ostrvu Kos.

U ovom ambijentu smešten je La Blanche Resort 5★, moderan hotelski kompleks koji se nalazi na jednoj od najlepših plaža ovog dela turske rivijere, odmah prekoputa pomenutog ostrva. Promenada u blizini hotela omogućava prijatne šetnje ka centru mesta Turgutreis. Zbog raznovrsne ponude i sadržaja, hotel se preporučuje i porodicama sa decom i parovima.

Hotel je otvoren 2006. godine, zauzima površinu od 22.000 m² i raspolaže sa više tipova smeštajnih jedinica, uključujući standardne, deluxe i porodične sobe, kao i apartmane. Gostima su na raspolaganju četiri bazena, glavni restoran, četiri à la carte restorana, šest barova, poslastičarnica, diskoteka, fitness i Spa centar, kao i dnevna i večernja animacija.

La Blanche Resort 5★nalazi se na sopstvenoj peščanoj plaži, a upotreba ležaljki, suncobrana i peškira dostupna je bez doplate.

Sve smeštajne jedinice opremljene su centralnom klimom, francuskim ležajem ili sa dva odvojena kreveta, sefom, mini-barom, fenom za kosu, Wi-Fi internetom, kupatilom sa tuš kabinom, laminatom, setom za kafu i čaj, kao i balkonom.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, sa samoposluživanjem i izborom više jela u skladu sa pravilima hotela. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju četiri à la carte restorana različitih kuhinja (turske, italijanske, kineske …), kao i šest barova: Gardenya lobby bar, Sardunya pool bar, Beach bar, B Club bar, Disco bar… U ponudi su i poslastičarnica, turske palačinke, sladoled i užine. À la carte restorani mogu se koristiti jedanput tokom boravka bez doplate, dok se svako naredno korišćenje dodatno naplaćuje. U Ultra All Inclusive koncept uključeni su obroci u glavnom restoranu, poslastice i užine u određeno vreme i na određenim mestima u okviru hotelskog kompleksa, kao i sva domaća alkoholna i bezalkoholna pića.

La Blanche Resort 5★ raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom za odrasle, dečijim bazenom i bazenom sa aqua parkom sa tri tobogana. Gostima su dostupni vaterpolo, odbojka na plaži, košarka, tenis, stoni tenis, pikado, šah, dnevne i večernje animacije, kao i diskoteka. Spa & wellness sadržaji uključuju tursko kupatilo (hamam), saunu i parno kupatilo.

Za najmlađe goste obezbeđeni su mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, igralište, mini disko i animacije.

Hotel je udaljen oko 1 km od centra mesta Turgutreis i oko 18 km od centra Bodruma, dok je aerodrom Milas udaljen približno 50 km.

La Blanche Resort 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele kvalitetan Ultra All Inclusive odmor na peščanoj plaži, uz bogatu ponudu sadržaja i izuzetnu lokaciju u bodrumskoj regiji. Raznovrsni sadržaji, dobra povezanost i položaj uz more čine ovaj hotel pogodnim kako za porodični odmor, tako i za parove koji traže opušten i sadržajan boravak.

