Proleće donosi toplije dane i boravak na otvorenom, ali za sve veći broj ljudi znači i početak zdravstvenih tegoba. Kijanje, suzenje očiju i zapušen nos, ljudi masovno izgledaju kao da plaču nasred ulice,postaju svakodnevica, a stručnjaci upozoravaju da sezona alergija počinje ranije nego ranije i traje sve duže.

Sve više ljudi prijavljuje simptome alergija, a razlog leži u povećanoj koncentraciji polena u vazduhu. Početak proleća, ali i generalno blaga zima i nagle temperaturne promene dodatno pogoduju širenju alergena. Stručnjaci upozoravaju da sezona alergija počinje sve ranije i traje sve duže, dok iz godine u godinu raste i broj obolelih.

Građanima simptomi ometaju svakodnevni život

Iskustva građana pokazuju da sezonske alergije mnogima značajno otežavaju svakodnevicu. Roditelji navode da se deca teško nose sa simptomima uprkos terapiji, dok pojedini priznaju da lekove uzimaju tek kada tegobe postanu izražene.

Ima i onih koji nemaju problema sa alergijama, ali i onih koji zbog jakih reakcija potpuno izbegavaju boravak napolju u periodima pogoršanja. Ovakva iskustva potvrđuju da intenzitet simptoma varira od osobe do osobe, ali i da alergije sve češće utiču na kvalitet života i svakodnevne aktivnosti.

Lekari upozoravaju da se alergeni u vazduhu menjaju, kako po sastavu tako i po intenzitetu, što dodatno otežava reakcije organizma. Pojavljuju se i novi, agresivniji okidači koji produžavaju trajanje simptoma.

Kombinacija terapija daje najbolje rezultate

Alergolog Aleksandra Vojvodić ističe da je pravilna terapija ključna u kontroli simptoma.

- Ako govorimo o alergijskom rinitisu, pored toga što će uzeti antihistaminike, treba koristiti različite sprejeve za nos, sada govorimo o tim hipertoničnim rastvorima koji će omogućiti da se ispere nos i da se taj sekret, koji se nakupio u nosu ispere jer je on pun polena. Na taj način nosna sluzokoža se oslobađa od tog sekreta koji je pun polena. Takođe, treba dati i sprej koji je na bazi kortikosteroida - jasna je Vojvodić, te dodaje:

- I ta jedna dobra kombinacija koja održava u dobrom stanju i onako dugotrajno te simptome pod kontrolom i omogućava da se ovakva jedna polinacija kada je neko jako alergičan to svede pod najmanju moguću meru.

Navike koje prave razliku

Iako je sezona već počela, nije kasno za reakciju. Pravilna terapija i svakodnevne navike mogu značajno da ublaže simptome i poboljšaju kvalitet života.

- Treba se i pridržavati osnovnih saveta a to je da se noću prozori zatvaraju, da se odmah po ulasku u kuću sva odeća skine, da se odmah istušira, opere kosa, da se na 2-3 dana menja posteljina, zatim da se uvek koriste prečišćivači vazduha u kući, jer će na taj način da se smanji i koncentracija polena u tom zatvorenom prostoru, nikako da se ne suši veš napolju, već u zatvorenom prostoru. Na taj način ćemo smanjiti dodir sa polenom, naravno ukoliko neko ima jak odgovor na polen, u tom periodu ne treba da boravi u prirodi ili treba da što manje boravi - zaključila je dr Vojvodić.

Visoke koncentracije ambrozije u vazduhu

Kontinuitet terapije je ključan

Lekari preporučuju da osobe sklone alergijama prate kalendar polinacije i započnu uzimanje antihistaminika 15 dana pre početka sezone, kako bi ublažili reakcije organizma, a u nekim slučajevima i potpuno sprečili napad alergije.

Kontinuitet u terapiji je presudan - prerano prekidanje često dovodi do povratka simptoma još jačim intenzitetom. Pravilno vođena terapija drži alergiju pod kontrolom i sprečava komplikacije.

Pranje kose i odeće nakon boravka napolju, kao i praćenje prognoze polena, samo su neki od koraka koji mogu pomoći u borbi protiv sezonskih alergija.