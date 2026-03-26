Slobodan Anđelković i njegova sestra Dragana Mitić (54), godinama vode bitku zbog njenog pokojnog supruga koji je podigao kredit. Milionski iznos, ostao je nemoćnoj porodici i sve je palo na leđa Dragane koja ima ozbiljnih problema sa sluhom, a koja uz to odgaja i dvoje dece sa posebnim potrebama.

Svetlo na kraju tunela bio je javni izvršitelj, koji želi da ostane anoniman i koji je u razgovoru za Kurir potvrdio da je iz svog džepa izmirio dugovanje koje su imali u postupku za koji je on zadužen. Ipak, to nije rešilo problem.

Slobodan Anđelković, brat udovice Dragane, govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

- Moja sestra je nasledila dug od pokojnog zeta koji je imao kredit. I oni su nama blokirali kompletnu penziju i pored penzije blokirali su donacije od ljudi koji su nam pomogali. Preko 40.000 dinara bilo je na računu - započeo je i dodao:

- Traže da pokrivamo ceo dug kredita koji iznosi preko milion dinara da bi nama odblokirali račun. Izvršitelj je jednom novinaru rekao da će račun biti odblokiran jer je on navodno platio dug od svojih para. To je uradio kako bi nam odblokirali račun, ali se to nije desilo. Trenutno živi nas četvoro sa socijalnom pomoći od 27.000 dinara. Danas su mi rekli da nam se neće odblokrirati račun, dok se ne vrati dug.

Pomoć izvršitelja

Javni izvršitelj kojeg je kontaktirala emisija "Redakcija" rekao je da je iz svog džepa uplatio dug porodici Mitić. Naime, za njihov predmet bio je on nadležan, a kada se uverio u kakvom se stanju oni nalaze, pokušao je da im pomogne. Kako bi im banka odblokirala račun, on je uplatio određeni iznos sredstava, pokušavajući da im bar malo olakša situaciju.

Međutim, problem je nastavljen i bankarski račun i dalje nije odblokiran. Dr Vujadin Masnikosa predsednik Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja Srbije kazao je da problem predstavlja to što su se transakcije vodile na istom računu, a da je gospođa zasiguran jemac, koji je u obavezi da plati dug:

- U ovoj situaciji je gospođa bila sigurno jemac i njen dug postoji. Banka je nju samostalno blokirala na osnovu menice. Ljudi kada dođu na postupak kod javnog izvršitelja, njima stoje na raspolganju sredstva sa kojima se mogu zaštiti na sudu - rekao je Masnikosa i dodao da izvršitelji često vrše ulogu javnog amortizera u društvu::

- To se dešava jer ljudi u sudskom postupku to posmatraju kao subjekte prava bez sagledavanja socijalne dimenzije. Ljudi su vrlo često otvorili običan umesto namenskog računa za socijalnu pomoć. Ljudi koji su socijalno ugroženi oni nemaju sredstava da se obrate advokatima. Problem je što banka na osnovu potpisane menice može da blokira sredstva.

"Novac stigao na račun od penzije"

Advokat Jovanka Zečević kaže da je najteža situacija ona u kojoj se dugovi nasleđuju. Momenat kada predmet stigne do izvršitelja je zapravo kraj:

- U pitanju je penzija, oni su nasledili dugove tog čoveka. U trenutku kada je penzija u pitanju, mogućnost je naplate trećine dugova. Oni ne mogu da naplate više od četvrtine.

Morali su da otvore namenski račun za socijalnu pomoć, njima je novac verovatno stigao na isti onaj na koji im leže penzija, tako da su banke nemilosrdne i one naplaćuju bez izuzetka - ispričala je Zečević.

Prema njenom predviđanju, penzija ove porodice nije velika, imajući u vidu da je nasleđena, te da predstavlja veliki problem ukoliko se ta sredstva oduzmu od porodice:

- Ukoliko se poverioci ne slože da se na neki drugi način reši problem ili odloži, vi onda imate problem u izvršenju, jer sam izvrštielj ne može da obustavi izvršenje jer sam poverilac, odnosno banka, pokušava da naplatin. Neće svi javni izvršitelji doći u ulogu ovog čoveka koji je dug isplatio umesto porodice. Ovaj problem se sigurno nije javio prvi put. Ali zakon ne pokriva to.

