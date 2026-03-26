Putovanje po Mediteranu više ne mora da vas košta stotine i stotine evra. I dok cene poznatih destinacija gde Srbi najviše vole da letuju vrtoglavo rastu, jedan kutak Balkana postao je omiljeno utočište putnika starijih od 50 godina.

U pitanju je Albanija, zemlja koja obara sve rekorde interesovanja na Guglu iz vrlo jednostavnog razloga - iznenađujuće je jeftina, piše katalonski portal Elmon.cat.

Smeštena između Jadranskog i Jonskog mora, Albanija nudi bogato iskustvo po daleko povoljnijim cenama. Za one koji ne vole buku noćnih klubova, već mir, ovo je odličan izbor za letovanje, tako smatraju na ovom katalonskom sajtu.

Hrana za 7, a noćenje za 30 evra

Kako piše ovaj katalonski portal, u većini albanskih gradova možete sesti i uživati u obroku tradicionalne mediteranske kuhinje za samo 7 evra.

Slično je i sa smeštajem. Za noćenje u pansionu ili manjim hotelima platićete 30 evra po noćenju. Pogotovo ako putujete van jula i avgusta, kada je potražnja velika, ali su cene i dalje mnogo niže od onih koje biste platili u Grčkoj.

Tri dragulja svetske baštine koje morate videti

Osim jeftinog smeštaja, u ovoj mediteranskoj zemlji imate i šta da obiđete. U Albaniji postoje tri UNESKO lokaliteta koja će vas ostaviti bez reči.

Prvi je Berat, poznat širom sveta kao "grad hiljadu prozora". Njegove bele osmanske kuće kao da se penju uz planinu ostavićete vas zatečene.

Zatim dolazi Đirokastra. Ovaj "kameni grad" sadrži impozantnu tvrđavu koja dominira celom dolinom. To je direktno putovanje u osmansku prošlost, sa tradicionalnim kućama koje su zadržale svu svoju izvornu suštinu.

I na kraju, Nacionalni park Butrint nudi magičnu kombinaciju grčkih, rimskih i vizantijskih ostataka okruženih netaknutom prirodom.

Od "Albanskih Alpa" do rivijere

Ako ste jedna od onih osoba koje više vole planinu od plaže,na severu zemlje čekaju vas "Albanski Alpi". Planinarska tura od Valbone do Teta postala je viralna među ljubiteljima planinarenja zbog svojih zadivljujućih pogleda i čistog vazduha.