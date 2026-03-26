"Stotine evra, samo da bih par dana spavao u staroj rupetini, kupao se na neuređenoj plaži sa 700 ljudi i jeo smrznutu picu na plastičnim stolicama." Ovim rečima korisnica Redita započela je svoju objavu koja je brzo postala žarište rasprave o gorućem problemu za mnoge Hrvate - cenama letovanja na Jadranskom moru.

Sa budžetom od 1.500 do 2.000 evra za dvoje i željom za odmorom od sedam do deset dana, zatražila je od zajednice "trikove" za povoljno letovanje van Hrvatske, pokrenuvši lavinu komentara i predloga.

Komentari na Reditu brzo su ponudili čitav niz alternativa. Kao apsolutni favorit istakla se Grčka, a korisnici su delili konkretne savete.

- Rajaner do Grčke, tipa do Kosa, ima karata za 30-40 evra u jednom smeru... Apartman preko Airbnb može da se nađe do 700 evra, znači tu ste na manje od 900 evra za put i smeštaj - napisao je jedan čovek, dodajući da za preostali budžet mogu bez problema da pokriju hranu i izlete. Drugi su preporučili ostrva poput Krit, Naksos i Lefkada, iako su neki upozorili da ni Grčka više nije jeftina kao nekad, naročito na popularnijim lokacijama.

Najkorisniji trik

Osim Grčke, pominjale su se i druge destinacije koje nude bolji odnos cene i kvaliteta. Albanija se i dalje spominje kao skriveni dragulj, dok su neki predlagali Egipat, Tunis ili krstarenja Mediteranom.

- Iskreno, Alpi, mi smo prošlog leta bili u Kaprun i bilo je prelepo... pogledi su fantastični - savetovao je jedan korisnik, preporučujući Tirol u Austriji.

Rasprava je takođe otkrila kako se menjaju navike planiranja putovanja. Dok su nekada "last minute" ponude bile zlatni standard za uštedu, danas je situacija obrnuta. Najbolji tril, slažu se mnogi, postao je "early bird", odnosno rana rezervacija – čak šest do devet meseci unapred. Među savetima se našla i preporuka za pregled ponuda srpskih i bosanskih turističkih agencija, koje često imaju povoljnije aranžmane.

Ipak, nisu se svi složili sa potragom za jeftinijim opcijama. Pojavili su se i cinični komentari koji su kritikovali one koji "očekuju hotel sa pet zvezdica, a ne bi ništa da plate". Jedan korisnik je napisao:

- Svi bi da ne plate, a da uživaju... a to košta svuda.