U vihoru zla koji je 1999. godine zahvatio Kosovo i Metohiju, dok su kolone Srba u tišini napuštale svoja ognjišta, jedan čovek je odbio da uzmakne. Miroslav Jovanović, poznatiji kao Miki Sojka, izabrao je da ostane u Gnjilanu.

On je poginuo braneći sam spomenik knezu Lazaru od razularenih napadača i ispisao poslednje stranice istorije jednog vremena.

- Miroslav Jovanović, u Gnjilanu poznatiji kao Miki Sojka, bio je tipičan predstavnik svoje čaršije. Rođen 1954. godine, zaposlen i poštovan građanin, Miki je svoj mir pronalazio u prirodi kao dugogodišnji član lovačkog udruženja u Gnjilanu. Na starim fotografijama koje se i danas čuvaju, vidimo ga nasmejanog sa drugovima lovcima - slike srećnijih vremena kada su šume oko Gnjilana bile mesta susreta, a ne poprišta tragedije. Međutim, leto 1999. godine promenilo je sve. Donelo je velika stradanja za srpski narod u celom Kosovskom Pomoravlju. Kada su se oblaci rata nadvili nad Gnjilanom, Miki nije odložio pušku, ali je meta postala drugačija - odbrana sopstvenog kućnog praga - navodi se na stranici "Koreni" gde je objavljena priča o ovom heroju koji je životom platio vernost svom kućnom pragu i svetinjama.

Nakon povlačenja srpske vojske, albanske paravojne formacije su krenule u sistematsko uništavanje srpskih simbola i nasleđa, navodi se na ovoj stranici:

- Postoji taj dramatičan trenutak koji se u Gnjilanu prepričava kao završna scena jedne epohe. Kada su poslednje srpske porodice kretale u neizvesnost, jedan poznanik mu je doviknuo: "Mile, bre, što čekaš toj? Ne vidiš li, sve otide… nema više ni živ stvor u čaršiju!"

Miroslav, ponosni lovac koji je poznavao svaku stopu ove zemlje, pogledao je u spomenik Knezu Lazaru i mirno odgovorio:

- "Pa nek idev more, rođo. Ja kude će idem? Ovaj kaldrma pod noge, toj mi je i kuća i grob. Ne mož’ Lazar sam da čuva trg, neje red. Koj će mu kaže ‘dobro jutro’ kad svane, ako svi pobegnemo?".

Herojska odbrana spomenika Caru Lazaru

- Kada je KFOR stupio na tle Kosova i Metohije razularena masa krenula u uništavanje svega što je srpsko. Jedan od njihovih ciljeva bio je i spomenik Caru Lazaru u centru Gnjilana. U trenutku kada je nekoliko stotina Albanaca krenulo da ruši ovaj sveti simbol, Miki Sojka je stao sam pred njih.

Naoružan, zauzeo je položaj, a kada su krenuli ka njemu otvorio je vatru. Njegova odlučnost i hrabrost naterale su ih na povlačenje. Međutim, sukob nije tu završen. Ubrzo je došao američki helikopter, otvarajući vatru na Mikija Sojku. On je uzvratio vatru, gađajući u pravcu helikoptera, koji se potom udaljio. Nažalost, pripadnici KFOR iz tog helikoptera su ga na kraju ubili hicem u srce.

Žrtva za Sveto Kosovo

Miroslav Jovanović, Miki Sojka, ubijen je mučki tog leta 1999. godine u rodnom Gnjilanu.

- Njegova žrtva je svedočanstvo o istrajnosti i hrabrosti Srba koji su branili svoje domove, svoju veru i svoje nasleđe na Kosovu i Metohiji. Mikijevo stradanje označilo je kraj jednog vremena, ali i početak večnog sećanja. Njegova žrtva nije bila samo vojnički čin; bila je to odluka čoveka koji nije mogao da napusti sebe i svoje korene - navodi se na ovoj stranici i dodaje:

- I sada, dok gledamo fotografije Mikija sa njegovim drugovima lovcima, vidimo lica Srba koji su položili svoje živote za Sveto Kosovo. Miki Sojka nije otišao u zaborav - on je ostao da "čuva stražu" u svakoj priči o Gnjilanu. Čuvajmo uspomene na naše hrabre Srbe koji su položili živote za Sveto Kosovo. Istina o njihovim stradanjima mora da živi kroz generacije, kao opomena i kao svedočanstvo o nesalomivom duhu srpskog naroda.

Carstvo mu nebesko i Bog da mu dušu prosti!".