Umro doktor Momir Đurić: Loznica ostala bez vrhunskog lekara
Lozničane je jutros zatekla vest koju je saopštio Zdravstveni centar da je preminuo njihov sugrađanin, ugledni loznički lekar, specijalista neuropsihijatar, primarijus dr Momir Đurić (1950–2026). Rođen u Donjoj Ljuboviđi kod Ljubovije, Đurić je životni i profesionalni put posvetio medicini, znanju i ljudima.
Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1974, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1981. godine. Bogatu karijeru gradio je u Loznici, gde je kao lekar, načelnik i mentor ostavio neizbrisiv trag u zdravstvenom sistemu i zajednici. U lozničkoj bolnici je radio kao lekar specijalista, a od 1991. do 1995. godine bio je načelnik Službe za neuropsihijatriju. Potom je nakon podele službe, od 1995. postao načelnik Službe za neurologiju Opšte bolnice u Loznici, na čijem čelu ostaje četvrt veka, do odlaska u penziju. Bio je, navode iz Zdravstvenog centra, vrhunski stručnjak, cenjen dijagnostičar i čovek kome su se mnogi obraćali za savet i podršku. Bio je dugogodišnji član Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Udruženja neuropsihijatara Srbije. Autor je i koautor brojnih stručnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, dugogodišnji član relevantnih medicinskih udruženja i sudski veštak, i svojim radom je značajno doprineo struci.
Pamtićemo ga kao čoveka čvrstog karaktera, oštrog uma, velike discipline, ali i vedrog duha, koji je znao da razgovor obogati mudrim mislima, citatima i iskrenom ljudskošću. Ako bismo želeli da izaberemo izreku koja ga najbliže opisuje, bila bi ''Res, non verba" — dela, a ne reči, navode iz lozničkog Zdravstvenog centra. Đurić je iza sebe ostavio sina Sinišu, ćerku Milicu i unuke.
Ugledni loznički doktor počivaće na lozničkog Gradskom groblju gde će biti sahranjen sutra u 13 časova.