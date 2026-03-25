Lozničane je jutros zatekla vest koju je saopštio Zdravstveni centar da je preminuo njihov sugrađanin, ugledni loznički lekar, specijalista neuropsihijatar, primarijus dr Momir Đurić (1950–2026). Rođen u Donjoj Ljuboviđi kod Ljubovije, Đurić je životni i profesionalni put posvetio medicini, znanju i ljudima.

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1974, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1981. godine. Bogatu karijeru gradio je u Loznici, gde je kao lekar, načelnik i mentor ostavio neizbrisiv trag u zdravstvenom sistemu i zajednici. U lozničkoj bolnici je radio kao lekar specijalista, a od 1991. do 1995. godine bio je načelnik Službe za neuropsihijatriju. Potom je nakon podele službe, od 1995. postao načelnik Službe za neurologiju Opšte bolnice u Loznici, na čijem čelu ostaje četvrt veka, do odlaska u penziju. Bio je, navode iz Zdravstvenog centra, vrhunski stručnjak, cenjen dijagnostičar i čovek kome su se mnogi obraćali za savet i podršku. Bio je dugogodišnji član Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Udruženja neuropsihijatara Srbije. Autor je i koautor brojnih stručnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, dugogodišnji član relevantnih medicinskih udruženja i sudski veštak, i svojim radom je značajno doprineo struci.

Pamtićemo ga kao čoveka čvrstog karaktera, oštrog uma, velike discipline, ali i vedrog duha, koji je znao da razgovor obogati mudrim mislima, citatima i iskrenom ljudskošću. Ako bismo želeli da izaberemo izreku koja ga najbliže opisuje, bila bi ''Res, non verba" — dela, a ne reči, navode iz lozničkog Zdravstvenog centra. Đurić je iza sebe ostavio sina Sinišu, ćerku Milicu i unuke.

Ugledni loznički doktor počivaće na lozničkog Gradskom groblju gde će biti sahranjen sutra u 13 časova.

