Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1974, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1981. godine. Bogatu karijeru gradio je u Loznici, gde je kao lekar, načelnik i mentor ostavio neizbrisiv trag u zdravstvenom sistemu i zajednici. U lozničkoj bolnici je radio kao lekar specijalista, a od 1991. do 1995. godine bio je načelnik Službe za neuropsihijatriju. Potom je nakon podele službe, od 1995. postao načelnik Službe za neurologiju Opšte bolnice u Loznici, na čijem čelu ostaje četvrt veka, do odlaska u penziju. Bio je, navode iz Zdravstvenog centra, vrhunski stručnjak, cenjen dijagnostičar i čovek kome su se mnogi obraćali za savet i podršku. Bio je dugogodišnji član Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Udruženja neuropsihijatara Srbije. Autor je i koautor brojnih stručnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, dugogodišnji član relevantnih medicinskih udruženja i sudski veštak, i svojim radom je značajno doprineo struci.