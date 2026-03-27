Ne tako davno pri kupovini novog automobila znalo se šta potpada pod standardni nivo opreme i niko nije ni zavirivao u gepek i podizao oblogu da proverava je li spakovan rezervni točak sa sve propratnim alatom. To se, jednostavno, podrazumevalo da je tamo. Baš kao što se podrazumevalo da kad se kupi mobilni telefon uz njega ide i punjač. Ali baš kao što više punjača nema - nema ni rezervnog točka. Samo što je ovo prvo znatno jeftinije od ovog potonjeg, za šta se mora izdvojiti i dodatnih 500 evra.

Rezervni točak je često spas na puti i izbegavanje plaćanja skupih šlep-službi Foto: Sergey Ryzhov/Shutterstock

Ako se uzme u obzir da mnogi kupuju kola na kredit ili lizing i da kalkulišu u evro da bi napravili izdržljivu ratu, pa još na to mora i za kasko, i onda dodatni izdatak i od 200 evra predstavlja problem, a da ne govorimo o kojem evru više. Ako i nije problem, mnogi će reći da nije fer od strane proizvođača, koji štede na svemu pod izgovorom "smanjenja mase vozila" jer vode "računa o ekologiji". Kupcima nude bez doplate samo set za reparaciju, koji je, mada zvuči moderno i praktično, potpuno beskoristan kod većih posekotina gume, prečnika preko 4mm ili bilo kakvog oštećenja felne nakon prelaska preko udarne rupe. U tim situacijama, vozač je prepušten šlep-službi. A to tek košta!

Kada se sve sabere i oduzme dođe se do toga da se u nejjeftinijim varijantama za 100 ili 200 evra može doplatiti za umanjeni rezervni točak iliti "ćopavac" koji ograničava brzinu na 80 km/h, dizalicu i ključ. Kod ozbiljnijih brendova isto to se kreće od 250 pa i do 500 evra.

Oni koji ovu stavku preskoče ograničeni budžetom u trenutku kupovine i odluče se da točak pazare kasnije upadaju u zamku - naknadna kupovina originalne dizalice, alata i samog točka u ovlašćenom servisu obično je znatno skuplja.

Alternative su specijalizovane prodavnice, gde se cene kompleta kreću u ovim okvirima prikazanim u tabeli ispod:

Okvirne cene rezervog točka u Srbiji Foto: Gemini ilustracija