Američki vojnici izrazili su želju da se krste u pravoslavnom manastiru na KiM

Američki vojnici, pripadnici KFOR-a, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji, izrazili su želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji i pređu u pravoslavlje!

Episkop novobrdski Ilarion je u Manastiru Draganac primio na razgovor trojicu pripadnika američkog KFOR-a koji su u prethodnom periodu iskazali interesovanje da se bliže upoznaju sa pravoslavnom crkvom.

Pre mesec dana je izvršen čin oglašenja jednog od saradnika američke vojne misije na Kosovu, koji se priprema za krštenje u Manastiru Draganac, prenosi TV Hram.

Američki vojnici izrazili su želju da se krste u pravoslavnom manastiru na KiM

Značajno je napomenuti da je primetno interesovanje za pravoslavnu veru kod pripadnika američkog KFOR-a koji su tokom službe u misiji došli u neposredan kontakt sa srpskim srednjovekovnim svetinjama na Kosovu i Metohiji.

Manastir Draganac

Episkop Ilarion je na godišnjicu martovskog pogroma kosovskih Srba 17. marta služio uz Mitropolita raško prizrenskog Teodosija parastos u manastiru Gračanica, da bi potom u Domu kulture Gračanica otvorio izložbu slika i preneo prisutnima blagoslov i molitvene pozdrave patrijarha srpskog Porfirija.

U sredu 18. marta Vladika Ilarion je služio Liturgiju Pređeosvećenih darova u Manastiru Visoki Dečani, uz sasluženje jereja Borislava Petrića iz Mirijeva. Odatle se vladika zaputio u Kosovsko Pomoravlje u Manastir Draganac.