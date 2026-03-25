Svaki iskusni putnik reći će vam da je bez dileme proleće najlepše vreme za putovanja. Nije više toliko hladno da vam trebaju tri jakne i dva šala, a još nije ni toliko toplo da vam se plan razgledanja grada svede na traženje prve hladovine i sladoleda. Baš kao i naš glavni grad, gradovi širom regiona sada izgledaju najbolje jer su parkovi puni zelenila, terase kafića ponovo ožive, a raspoloženje je na max.

Ovo je idealan period za kratke izlete, vikend putovanja i ona spontana „hajde da skoknemo negde“ putovanja koja se obično ispostave kao pun pogodak. Destinacija ima na pretek, a mi vam donosimo pet predloga za prolećno putovanje bez greške. Imajte u vidu samo da za koju god da se odlučite, prvo treba razmotriti ono ključno pitanje “čime ćemo da idemo?”. Iako avion mnogima deluje kao najbrža opcija, čim u obzir uzmete čekanje na aerodromu i pravila oko prtljaga (koja se menjaju brže nego vremenska prognoza u martu), shvatite da avion baš i nije najjednostavnije rešenje.

S druge strane, vožnja kolima zvuči praktično, dok ne shvatite da morate da vozite pet ili šest sati, tražite parking po centru grada i stalno razmišljate da li je GPS opet odlučio da vas pošalje nekim „kraćim putem“ kroz tri sela i jednu planinu. Zato sve više ljudi bira autobus kao najjednostavniji način da stigne do popularnih destinacija, posebno kada je u pitanju region, pa i ostatak Evrope. Karte su povoljne, nema dodatnih troškova, nema stresa oko vožnje, a vi samo sednete, pustite muziku ili film i gledate kako se pejzaž menja. Uz to, karte danas mogu lako da se kupe online, pa planiranje puta nikada nije bilo jednostavnije. Velika prednost je i to što autobuske stanice uglavnom nisu na „kraju sveta“, već u samim gradskim zonama, baš kao i naša Stanica BAS-a u Bloku 42 koja je izvanredno povezana javnim prevozom i lako dostupna. Stanica je po ugledu na najlepše evropske, opremljena modernim čekaonicama, besplatnim Wi-Fi-jem, ormarićima za prtljag i jasno označenim peronima, što dodatno olakšava svako putovanje. Ka većini popularnih destinacija polasci iz Beograda su gotovo svakodnevni, karte je moguća kupiti online bez čekanja, a mi vam u nastavku donosimo predloge gradova idealnih za ovo vreme, koje baš iz tog razloga Srbi iz godine u godinu sve više posećuju.

Sofija Sofija je jedan od onih gradova koji vas iznenade tek kada stignete imajući u vidu da na prvi pogled deluje mirno i opušteno, ali već posle prve šetnje shvatite da ima mnogo više sadržaja nego što ste očekivali. Centar grada je kao stvoren za laganu prolećnu šetnju. Aleksandrovska katedrala sa svojim zlatnim kupolama, jedna je od najlepših u ovom delu Evrope, dok vas nekoliko ulica dalje čekaju kafići, restorani i ulični muzičari koji stvaraju pravu prolećnu atmosferu. U slučaju da želite malo prirode, planina Vitoša je praktično iza ugla, pa za jedan dan možete da spojite gradsku šetnju i pogled sa planine, što je retko koji glavni grad u regionu u stanju da ponudi. Bilo kako bilo, Sofija je odličan izbor za vikend-putovanje kada želite nešto drugačije, ali bez previše planiranja jer autobuske linije saobraćaju svakog dana od 14.30 i što je još važnije, karte su jako povoljne.

Budimpešta Budimpešta je grad koji je, baš kao i Sofija, dobar izbor u svako doba godine, ali u proleće dobija potpuno novu energiju. Dunav kažu da je tada najlepši, mostovi su još impresivniji, a parkovi su puni ljudi koji kao da su jedva čekali da zima prođe.

Šetnja Lančanim mostom i pogled na Parlament su stvari koje ne mogu da dosade ni ako ih vidite deset puta, a ako želite najbolji pogled na grad, Ribarska tvrđava i Gelert brdo su mesta koja jednostavno ne smete da preskočite. Naravno, tu su i čuvene terme. Posle celodnevne šetnje nema boljeg osećaja nego kada se smestite u toplu vodu i shvatite da ste zapravo došli na odmor, a ne na brzi vikend izlet koji će se pretvoriti u maraton hodanja. Budimpešta je idealna za one koji žele kombinaciju lepog grada, dobre hrane i odlične atmosfere bez previše komplikacija. Autobuski polasci su redovni svakog dana i na vama je samo da izaberete doba dana koje vam najviše odgovara.

Sarajevo Sad dolazimo i do grada koji u proleće ima posebnu energiju. Tada nema velikih turističkih gužvi, pa možete da ga doživite u pravom svetlu.

Baščaršija je savršena za šetnju bez žurbe dok miris kafe, zvukovi ulica i male radnje koje izgledaju kao da su tu vekovima stvaraju atmosferu koju je teško pronaći bilo gde drugde. Naravno, tu su i ćevapi, burek i sve ono zbog čega se ljudi kunu da u Sarajevo ne idu samo zbog razgledanja (i svi znamo da to nije baš 100% tačno). Proleće je idealno i za šetnju uz Miljacku ili odlazak na Trebević odakle se pruža pogled na ceo grad. Kombinacija prirode i urbanog ambijenta je upravo ono što Sarajevo čini tako posebnim. Ako želite vikend-putovanje koje će biti relaksirano i pomalo nostalgično, Sarajevo je savršen izbor, a sve informacije o polascima, rutama, cenama i dostupnim mestima u autobusima lako možete pronaći na sajtu BAS-a.

Mostar Mostar je, takođe, u proleće jedan od najlepših gradova u regionu. Nije još prevruće kao leti, a priroda oko grada izgleda maltene neverovatno jer zelenilo, reka Neretva i stari kameni most stvaraju prizor koji deluje kao sa razglednice. Imajte u vidu i da Mostar nije samo Stari most, nego obavezno prošetajte kroz uske kamene ulice Starog grada gde su male radnje, suveniri i kafići koji imaju onaj pravi mediteranski šarm.

Ako želite najlepši pogled na grad, popnite se do Koski Mehmed-pašine džamije, odakle se vidi ceo Mostar i tirkizna Neretva koja prolazi ispod mosta. Ukoliko imate malo više vremena, vredi obići i Blagaj tekiju koja se nalazi tik uz izvor reke Bune. Mostar je odličan izbor za sve koji žele kraći, ali upečatljiv prolećni izlet. Polasci iz Beograda su redovni svakog dana od 22 sata.

Skoplje Za kraj, naša nezaobilazna prolećna destinacija koju bismo izdvojili je Skoplje, grad koji ili vas odmah osvoji ili vas potpuno iznenadi. U svakom slučaju, sigurno vam neće biti dosadno. Veliki trg, mostovi, spomenici, stare ulice i moderni delovi grada stvaraju neobičnu, ali zanimljivu kombinaciju. U proleće grad izgleda življe nego ikada, sve je puno ljudi, kafići su otvoreni, a atmosfera je mnogo opuštenija nego zimi.

Stara čaršija je deo grada koji ima poseban šarm. Uske ulice, mala dvorišta i restorani sa tradicionalnom hranom čine da se osećate kao da ste u potpuno drugom gradu iako ste i dalje u centru. Ako tražite destinaciju koja je drugačija, zanimljiva i idealna za kratak beg iz svakodnevice, Skoplje je odličan izbor. Sve informacije o polascima, rutama, cenama i dostupnim mestima u autobusima lako možete pronaći na sajtu BAS-a.

Za koju god destinaciju da se odlučite, jedno je sigurno. Proleće je savršeno vreme da se negde krene, čak i ako je to samo vikend putovanje. Gradovi su lepši, raspoloženje bolje, a temperatura idealna za šetnju (i realno mnogo je lakše spakovati torbu kada vam ne treba pola ormara). Bilo da izaberete Sofiju, Budimpeštu, Sarajevo, Mostar ili Skoplje, sigurno je da ćete dobiti upravo ono što vam treba – promenu atmosfere, malo odmora i bar jednu fotografiju zbog koje ćete poželeti da već sledećeg vikenda krenete negde ponovo i, kako drugo nego, autobusom.