Sa prvim toplijim danima, klima-uređaji ponovo postaju neizostavan deo svakodnevice. Međutim, upravo tada mnogi korisnici shvate da njihov uređaj ne radi kako treba, slabije hladi ili greje, neprijatno miriše ili proizvodi neobične zvuke. Stručnjaci zato godinama upozoravaju da se servisiranje klime ne ostavlja za poslednji trenutak, već da se obavlja preventivno, u periodu kada uređaji nisu u intenzivnoj upotrebi.

Majstori za servisiranje klima podsećaju da je idealno vreme za servisiranje uređaja proleće, pre početka letnje sezone, ili rana jesen, nakon završetka perioda hlađenja. U tim mesecima serviseri su dostupniji, cene su stabilnije, a korisnici izbegavaju stres zbog eventualnih kvarova usred najvećih vrućina.

Suprotno tome, tokom juna, jula i avgusta dolazi do naglog porasta potražnje. Tada se formiraju liste čekanja, a intervencije se zakazuju i po nekoliko dana unapred, što može predstavljati ozbiljan problem za domaćinstva i poslovne prostore koji zavise od klimatizacije.

Zašto je redovan servis neophodan

Servis klime Foto: Shutterstock

Redovno održavanje klima-uređaja nije samo pitanje komfora, već i zdravlja i ekonomičnosti. Tokom rada, u unutrašnjoj jedinici se nakupljaju prašina, bakterije i buđ, što može dovesti do širenja neprijatnih mirisa i potencijalnih respiratornih problema.

Osim toga, zaprljani filteri i neodržavani sistemi troše više električne energije, što direktno utiče na povećanje računa za struju. Nepravilan rad može takođe skratiti životni vek uređaja i dovesti do skupljih kvarova.

Šta podrazumeva standardni servis čišćenje i dezinfekciju filtera i isparivača

proveru i po potrebi dopunu rashladnog gasa

kontrolu električnih instalacija i spojeva

proveru odvoda kondenzata

testiranje rada uređaja

Kod detaljnijih servisa može se raditi i dubinsko pranje unutrašnje i spoljašnje jedinice specijalnim sredstvima.

Koliko košta servisiranje

Cene servisiranja variraju u zavisnosti od vrste uređaja i obima posla. U proseku, osnovni servis za standardne kućne klima-uređaje kreće se od oko 1.500 do 5.000 dinara. Detaljniji servisi, koji uključuju dubinsko čišćenje ili dopunu gasa, mogu koštati i više.