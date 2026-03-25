Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas Izveštaj o efektima revizije, koji otkriva kako je postupanje po preporukama, datim u reviziji svrsishodnosti poslovanja "Stipendiranje studenata iz budžeta Republike Srbije" pretočeno u direktnu podršku razvoju ljudskog kapitala Republike Srbije.

Revizija je otkrila da je sistem godinama omogućavao "curenje" javnih sredstava kroz duple isplate stipendija istim pojedincima, dok su mnogi studenti, koji su ostvarivali pravo, ostajali ispod crte. Zahvaljujući aktivnom postupanju po preporukama DRI, ova praksa je obustavljena, čime je postignuto da najveći talenti naše zemlje dobiju pravednu mogućnost za profesionalni razvoj, uz istovremenu uštedu od čak 171 miliona dinara, saopštila je DRI.

Eliminisanje duplih stipendija i ostvarivanje ušteda

Кroz temeljnu evaluaciju i sintezu procesa provere podataka, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke su od školske 2024/25. godine uspostavili sistemsku koordinaciju. Ova transformacija procesa, pokrenuta zahvaljujući preporukama DRI, omogućila je da se pre početka svake isplate utvrdi da li se studenti već finansiraju, ili su ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu. Rezultat je eliminisanje duplih stipendija i ostvarivanje ušteda od 171 miliona dinara.

Ovaj uspeh nije samo pitanje statistike, već "širenje lepeze" podrške. Eliminisanjem onih koji primaju duple stipendije iz budžeta Republike Srbije, država je otvorila prostor da se pomogne većem broju zaslužnih mladih ljudi, čime su sredstva poreskih obveznika upotrebljena na etički i ekonomski najefikasniji način.

Strateški zaokret napravljen je u radu Fonda za mlade talente, čije je nadležnosti krajem 2022. godine preuzelo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija od Ministarstva omladine i sporta. U februaru 2023. godine usvojen je novi, elastičniji model vraćanja duga državi. Umesto dotadašnjeg strogog zahteva o obaveznih pet godina rada u Republici Srbiji, uveden je princip proporcionalnosti - period obaveznog rada sada je jednak periodu stipendiranja, što predstavlja znatno pravičniji pristup zadržavanju talenata u zemlji.

Efikasnost je dodatno ojačana uvođenjem modernih digitalnih alata:

Portal eTalenti : Potpuno digitalizovan sistem za prijavu i praćenje konkursa za stipendije Ministarstva nauke.

: Potpuno digitalizovan sistem za prijavu i praćenje konkursa za stipendije Ministarstva nauke. Portal za kredite i stipendije: Platforma Ministarstva prosvete koja je drastično skratila vreme obrade dokumentacije.

Platforma Ministarstva prosvete koja je drastično skratila vreme obrade dokumentacije. Minimizacija grešaka: Automatizacija podataka eliminisala je administrativne propuste karakteristične za raniji papirni sistem. Rizici u sektorima gde preporuke nisu sprovedene

Uprkos uspehu revizije i finansijskim uštedama, DRI utvrđuje ozbiljne rizike u sektorima gde preporuke nisu sprovedene. Dok je Ministarstvo nauke već od 2022/23. godine uvelo kvote po naučno-obrazovnim poljima kako bi podržalo prioritetne oblasti razvoja, Ministarstvo prosvete još uvek nema jasne kriterijume za usmeravanje stipendija ka zanimanjima koja su ključna za tržište rada (Preporuka 6).

Najveći nedostatak ostaje odsustvo Jedinstvenog registra stipendija. Iako postoje državni portali, oni još uvek ne vide podatke sa lokalnog nivoa, što stvara rizik da se praksa duplih primanja nastavi na relaciji država - lokalna samouprava.

Učinak ove revizije potvrđuje ulogu DRI kao katalizatora koji podstiče državne organe na transformaciju i unapređenja. Od ukupno devet datih preporuka ministarstvima, Ministarstvo nauke je u potpunosti realizovalo obe, dok Ministarstvo prosvete beleži mešovit uspeh - od sedam preporuka, po dve je postupilo, po tri delimično, dok za dve preporuke postupanje još nije ni započeto.

Izveštaj o praćenju i utvrđivanju efekata revizije svrsishodnosti poslovanja "Stipendiranje studenata iz budžeta Republike Srbije" nalazi se na sledećem linku https://www.dri.rs/izvestaj/16136.