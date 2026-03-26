Slušaj vest

Valjevci ostaju verni velikim svadbenim veseljima bez obzira što sudbonosno “da“ odavno nije jeftino.

Retki su parovi koji se odlučuju na skromna venčanja u najužem krugu prijatelja i porodice, većina svadbi u gradu na Kolubari okupi do 500 gostiju, ali ima i onih i sa svih 1.000 zvanica.

U poslednje vreme, svadbe u Valjevu praktično razlikuje samo da li će se ispoštovati svi tradicionalni običaji ili ne. Zajedničko im je, što je s jedne strane olakšavajuća, a s druge otežavajuća okolnost - to što se zakazuju godinu dana unapred.

Cena "stolice" 35 evra, ali može i da raste

Svadbena veselja u Valjevu organizuju se u specijalizovanim salama ili većim restoranima. Njihovi kapaciteti se kreću od 200 do 1.000 osoba, a na raspolaganju je desetak luksuzno opremljenih prostora. Najčešća cena iznajmljivanja sale, uz standardni meni (predjelo, čorba i pečenje), iznosi 35 evra po “stolici”. Koliko će koštati zakup svečane sale po "stolici" zavisi pre svega od izbora menija.

Razlike u ceni javljaju se ukoliko mladenci žele poseban meni, a veći izbor namirnica, pre svega u predjelu, onda povećava i cenu “stolice”. Isto važi i ukoliko se od sale ili restorana očekuje veći izbor pića, poput više vrsta “kratkog” alkohola ili kvalitetnih vina, kao i da li će u cenu biti uračat i slatki meni.

Konačno, na ukupnu cenu treba dodati i mladenačku tortu čija je cena u Valjevu, u zavisnosti od izbora, od 250 do 500 evra.

Foto: Shutterstock

Za muziku u proseku 5.000 evra

Pored lokalnih, na svadbenim veseljima u Valjevu angažuju se različiti bendovi iz cele Srbije.

Početna cena njihovog angažmana kreće se od 1.500 evra za minimalan broj članova orkestra, pa do svih 15.000 evra, ako se angažuje više pevača i eventualno neki poznati izvođač.

Da velike zvezde estrade pevaju na svadbama u Valjevu ipak nije tako česta praksa, ali je zato učestalo angažovanje izvođača u “usponu”, koji javnosti postaju poznati učestvujući u televizijskim muzičkim takmičenjima.

U proseku, svadbeni orkestri, ukoliko nema posebnih zahteva za naručivanje muzike, koštaju oko 5.000 evra, dok je cena niža ukoliko domaćin traži muziku po izboru gostiju.

Venčanica i odelo skoro 700 evra

Poslednjih godina praksa je da mlade iznajmljuju venčanice, često i u beogradskim specijalizovanim buticima. Prosečna cena iznajmljivanja venčanice je 400 evra.

Mladoženje, pak, kupuju odela a taj izdatak ih u proseku košta 250 evra.

Cvetni “zid”, vatromet, šljokice... još 500 evra

Iako su prostori za svadbena veselja sami po sebi uređeni, sve češći trend mladenaca u Valjevu jeste da angažuju cvećare ili specijalizovane agencije za cvetne aranžmane i dekoraciju sala.

Tako da nije retkost da u Valjevo iz Beograda stižu poseban escajg i tanjiri, ali i čitavi „zidovi“ od cveća, a boje se biraju u skladu sa bojom mladoženjine kravate. Uz to, vizuelni ugođaj podižu i vatrometi, različiti specijalni efekti poput “suvog leda”, baloni, šljokice, konfete, navlake za stolice i mašne od organdina ili svile...

Prosečno izdvajanje za ovaj svadbeni glamur iznosi oko 500 evra.

I još 500 za fotografisanje, snimanje i video za Instagram

Bez obzira na eru mobilnih telefona, fotografi koji će ovekovečiti venčanje i svadbeno veselje u Valjevu su i dalje traženi da ih je potrebno, kao i sve prethodne stavke, zakazati godinu dana unapred.

Raspon cene njihovog rada ide od 300 do svih 5.000 evra, a zavisi od mnogo faktora - da li mladenci žele "book", da li se fotografiše i pre svadbe i posle nje, da li fotograf treba da ide na više lokacija, te koje se tehnike i stilovi fotografije koriste, jer dosta novih bračnih parova želi da im ove uspomene izgledaju glamurozno. Konačno, i da li žele da imaju i video materijal, a u poslednje vreme i sve popularniji prenos “uživo”, objavljivanjem storija i rilsa na društvenim mrežama.

Uglavnom, to da se u digitalnoj formi zabeleži, objavi i sačuva svadba, u Valjevu u proseku košta 500 evra.