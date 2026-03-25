Beograd, 25.mart 2026. godine

Plaćanjem putem bankarske aplikacije i korišćenjem IPS sistema plaćanja, na svim benzinskim stanicama NIS-a u Srbiji, potrošači i u narednom periodu ostvaruju popust od pet dinara po litru na sve derivate, bez obzira na količinu natočenog goriva. Ova akcija trajaće do 24. aprila.

IPS sistem predstavlja savremeni model bezgotovinskog, instant plaćanja koji korisnicima omogućava brzu i jednostavnu realizaciju transakcija u tri koraka: pokretanjem bankarske aplikacije, izborom IPS opcije i prikazom generisanog QR koda kasiru, na prodajnom mestu. Popust se može ostvariti i plaćanjem putem Drive.Go aplikacije, uz IPS način plaćanja.

Pored ostvarenog popusta, članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“ dobijaju i redovne bonus poene u skladu sa pravilima programa.

Potrošačima je, uz navedene pogodnosti, na raspolaganju i bogat dodatni asortiman proizvoda u okviru maloprodajne mreže koja obuhvata oko 330 NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica širom Srbije.