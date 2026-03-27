Slušaj vest

Pred svaku sezonu godišnjih odmora neophodno je proveriti važenje pasoša. Ukoliko ovaj lični dokument uskoro ističe, preporuka je da se ne čeka poslednji momenat jer prolećni i letnji meseci donose velike gužve na šalterima.

Alternativa čekanju u redovima je unapređena usluga Ministarstva unutrašnjih poslova "eZakazivanje" na Portalu eUprava, koja se odnosi na zakazivanje termina za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte i pasoša.

Usluga "eZakazivanje" dostupna je svim punoletnim građanima, državljanima Srbije, koji su korisnici portala eUprava sa kreiranim eID nalogom.

Kako zakazati termin za pasoš?

Granična policija Foto: Shutterstock

Termin možete zakazati za sebe i uz taj termin dodati i termine za još 4 člana porodice (isključivo članove porodice), ukoliko je to potrebno.

Termin možete zakazati i samo za nekog člana porodice, tako što ćete na predviđenom polju označiti da ne želite zakazivanje termina za sebe.

Najraniji datum za zakazivanje termina je 1 dan pre dana podnošenja zahteva, a najkasniji datum za zakazivanje termina je 60 dana unapred.

Može se zakazati najviše tri aktivna termina u periodu od 60 dana.

Neophodno je doći tačno u zakazano vreme.

Promena ili otkazivanje termina moguća je do 24 sata pre zakazanog termina. Nakon tog roka, termin nije moguće izmeniti, niti otkazati.

Sve termine korisnik može pregledati, izmeniti ili otkazati u odeljku "Moje aktivnosti" na Portalu eUprava.

Kako platiti taksu

Foto: Shutterstock

Putem sistema Plati kreirajte jedinstvenu uplatnicu i platite naknade vezane za postupak izdavanja lične karte i/ili pasoša.

Prilikom kreiranja uplatnice (platnog naloga) potrebno je uneti JMBG lica na čije ime će biti izdat dokument (lična karta ili pasoš).

Kako zakazati termin

Pokrenuti uslugu klikom na dugme "Pokreni uslugu" sa leve strane ekrana. Popuniti podatke za termin podnošenja zahteva.

Ukoliko se zakazuje termin za maloletno dete potrebno je da se navedu i njegovi podaci.

Nakon toga prikazuje se kalendar u kome je potrebno odabrati slobodan termin i potvrditi na dugme zakaži.

Važno - kratak vodič za građane

Samo plava polja u kalendaru dostupna su za zakazivanje.

Termini su u trajanju od po 15 minuta za jednu osobu i potrebno je striktno poštovanje satnice.

Dozvoljeni termini za zakazivanje nisu isti kao što je radno vreme policijske stanice - svaka policijska stanica je samostalno opredelila termine u kojima dozvoljava elektronsko zakazivanje

