Slušaj vest

Katolički i pravoslavni Uskrs ove godine se slave u aprilu, u razmaku od nedelju dana - prvi 5, a drugi 12. aprila.

Meteorolozi najavljuju da će april biti generalno kišovitiji u odnosu na mart, a toplije vreme se očekuje kako mesec odmiče.

Naime, prema mesečnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), za dane katoličkog Uskrsa najavljuju minimalne dnevne temperature biće oko 3 stepena, a maksimalna 12, dok će za pravoslavni Uskrs minimalna biti oko 5, a maksimalna 16 stepeni Celzijusovih, koliko se prognozira na Veliki petak (10. aprila).

Prognoza za Beograd Foto: RHMZ

U brdsko-planinskim predelima biće više padavina, a temperature u vreme uskršnjih praznika neće prelaziti 5 stepeni Celzijusovih. Na Zlatiboru i Kopaoniku najniže temperature biće 8 do 9 stepeni u minusu.

Prognoza za Zlatibor Foto: RHMZ

Nakon uskršnjih praznika u Srbiji ponovo porast temperature, koja će do 21. aprila ići i do 19 stepeni.

Meteorolozi, ipak, napominju da je mesečna prognoza vremena orijentaciona, te da je poželjno da se koristi uz prognozu za 5 dana.

(Kurir.rs/Danas)

Ne propustiteDruštvoNagli preokret! U Srbiju stiže sneg i pad temperature: Ne žurite sa letnjim gumama, evo kada je pravi trenutak za zamenu!
Društvo(MAPA) U ovih 9 gradova padaće sneg! Temperatura pada na 0, od proleća neće ostati ništa: Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za naredne dane
DruštvoVraća nam se zima usred naredne nedelje: Snažan ciklon donosi veliko zahlađenje i obilne snežne padavine, ponegde i preko 30cm snega
DruštvoNE ODLAŽITE ZIMSKU ODEĆU! Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka: Evo i kada treba da se spremimo za PLJUSKOVE I GRMLJAVINU
