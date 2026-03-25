Majka i otac ispraćaju sina jedinca u rat. Vojnik kroz prozor vagona grli dete, privio ga čvrsto... Ljubi ga, nešto mu priča, a oči pune suza!

- Srce moje, sine moj - dovikuje druga majka dok voz lagano kreće na Kosovo i Metohiju.

Uz pisak lokomotive udaljava se od stanice, ostavljajući roditeljska lica ukvašena suzama.

Veoma su potresne te scene iz filma "Voz", koji je nastao noć uoči NATO agresije u martu 1999. godine.

U tim vagonima, kojim su od Beograda do Prištine putovali vojnici da brane otadžbinu, bio je i snimatelj "Zastava filma" Mirko Lukanović.

Teške scene rastanka

Beležio je emotivne trenutke, a te ljudske sudbine uz klepet šina u celinu je uokvirio reditelj Goran Kostić i ostvarenje je potom ovenčano mnogim vrednim nagradama.

Potresne scene filma "Voz" ovih dana masovno se dele na društvenim mrežama.

Film je nastao noć uoči NATO agresije Foto: Printscreen RTS emisija

Grupa srpskih mladića je, 23. marta 1999. godine, dan pre početka bombardovanja Jugoslavije od strane NATO alijanse, vozom krenula na Kosovo i Metohiju. Sva hrabrost, patriotizam, ali i strah i vojnika i njihovih porodica, na jednostavan način je zabeležena u dokumentarnom filmu "Voz".

U dokumentarcu koji je objavljen 2015. godine i koji traje desetak minuta, bez puno reči, vidi se sva drama mladića koji, u želji da odbrane svoju domovinu, vozom putuju u nepoznato.

Vojnici se ukrcavaju. Voz kreće sa stanice Topčider u Beogradu.

Film je nastao noć uoči NATO agresije Foto: Printscreen RTS emisija

U nekim kupeima atmosfera je živa. Mladići pevaju "Vidovdan" i "Srpska se truba sa Kosova čuje".

Međutim, nisu svi raspoloženi. Na nekim licima vojnika vidi se zabrinutost.

Voz prolazi kroz Srbiju, zaustavljajući se na stanicama.

Mladi otac nežno grli dete

A na stanicama rodbina čeka svoje najbliže...

Jedna porodica dodaje vojniku ćerku. Prihvata je kroz prozor voza. Mladi otac nežno privija dete uz sebe i dugo je, najnežnije, grli i ljubi. Sve emocije se vide na njegovom licu.

Vojnik ljubi ćerku Foto: Printscreen RTS emisija

Voz nastavlja dalje. Noć je. Porodice vojnika su i na sledećoj stanici.

- Ujko je kod tebe. Ništa ne brini! - uverava otac svog sina vojnika, pozdravljajući ga kroz prozor.

- Zaspao sam čim sam izašao iz kasarne - odgovara mladić i dodaje: "Nisam gladan, mama. Žedni smo svi".

Majka plače Foto: Printscreen RTS emisija

Rođaci mu dodaju vodu kroz prozor voza.

"Nemoj da plačeš", neko od rođaka savetuje majku.

Ona, pokušavajući da sakrije strah, ali ipak glasom koji je izdaje, izgovara: "Ćao, sine, srećan put. Budi dobar i slušaj. Nemoj da se sekiraš. Ćao".

- Čuvajte glave! - dodaje otac zabrinuto.

- Budi dobar, sine, samo slušaj i budi nam dobar, srce majkino! - izgovara glasom koji već "puca" pod teretom straha i emocija.