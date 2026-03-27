S početkom sezone venčanja, koja tradicionalno kreće s prolećem i traje sve do kasne jeseni, sve češće se otvaraju pitanja koja su nekada bila gotovo nezamisliva, koliko zapravo košta biti kuma ili kum u današnje vreme i da li je greh odbiti tu čast?

Na platformi Reddit pojavila se ispovest devojke iz Hrvatske koja je opisala situaciju u kojoj se našla svega dva meseca pred svadbu:

- Kuma sam na svadbi za dva meseca i našla sam se u nezgodnoj situaciji. Mlada ne razume moju finansijsku situaciju - nedavno sam se zaposlila nakon studija, preselila u stan i plata mi nije velika.

Što se tiče devojačke večeri - očekuje da ja finansiram većinu troškova, a ostatak da podelim s ostalim devojkama. To bi bilo u redu da zahtevi nisu prilično veliki - kuća s bazenom oko 500 evra, hrana oko 200, piće oko 150 i di-džej oko 300. Meni je to trenutno prevelik trošak, a neprijatno mi je da tražim od ostalih devojaka da daju nerealno velike iznose (više od 60 evra po osobi).

Pre nego što mi neko kaže da razgovaram s njom o troškovima - već jesam. Rekla sam joj da mi je to sve finansijski previše, na šta je ona odgovorila da se ne brinem i da nije očekivala da ja to platim. No, i dalje se nije ponudila da preuzme deo troškova niti je promenila planove.

Drugi plaća tuđi luksuz

Njena objava izazvala je lavinu reakcija korisnika.

- Meni je ovaj koncept da neko drugi plaća tuđi luksuz nigde veze. Kako je ovako nešto uopšte došlo na naše prostore? Nemaš para i ne možeš da finansiraš takve stvari. Iskreno i da imaš, imala bi apsolutno pravo da kazeš "ne". Nemoj slučajno da padneš pod pristiskom! Kada bude trebalo da se plate računi obrati se mladi, nemoj da ti padne na pamet da vadiš novčanik. A ako se kojim slučajem pobuni naglasi joj da si već rekla da to ne možeš da platiš - glasio je jedan od komentara.

Devojačke večeri postale luksuz

Inače, ono što je nekada bila skromna proslava u krugu najbližih prijateljica, danas se sve češće pretvara u mini-produkciju koja podrazumeva iznajmljene vile, tematske večeri, di-džejeve i profesionalne fotografije. Društvene mreže dodatno podižu lestvicu očekivanja pa svaka naredna devojačka mora biti bolja i upečatljivija od prethodne.

U praksi, u poslednje vreme i na našim prostorima to često znači da kuma preuzima ulogu organizatora i finansijera.

U Srbiji i regionu, nepisano pravilo jeste da kuma organizuje devojačko veče, ali granice tog običaja nikada nisu jasno definisane. Tu nastaje problem i pritisak koji oseća maltene svaka kuma pre svadbe.

Koliko zapravo košta biti kuma?

Mladenci na crkvenom venčanju

Troškovi koje mnoge kume danas imaju daleko prevazilaze simbolične poklone i organizaciju jedne večeri. Uobičajeni izdaci uključuju:

organizaciju devojačke večeri

poklon za mladence

posebnu garderobu i šminku

često i dodatne troškove oko same svadbe kao što su kupovina burmi ili bidermajera

Kada se na to dodaju luksuzni zahtevi poput iznajmljivanja vila, angažovanja di-džejeva i skupih aranžmana, ukupna suma lako prelazi nekoliko stotina, pa i hiljadu evra.

Da li je danas greh odbiti kumstvo?