Med nije samo prirodni zaslađivač — on ima i brojne zdravstvene prednosti koje mogu pomoći vašem imunitetu i opštem osećaju blagostanja tokom hladnih dana.

Da li nas čeka poskupljenje meda nakon loše godine za pčelare? Koliko falsifikati ruše cenu i uništavaju tržište? Kako da prepoznamo pravi med i na šta da obratimo pažnju pri kupovini? To su samo neka od pitanja na koje je za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgovorio Stefan Stevanović, pčelar.

- Za nas pčelare je najbitnije da su se pčele probudile iz zimskog sna i da se dovoljan broj pčela probudio. Sada nije kao prošlih godina kada samo na pčelinjaku imali gubitak od 30% do 50%. Jedan kolega pčelar je jednom imao i 80% gubitaka. Ova zima je bila bolja i hladnija, čim je zima hladnija onda je to bolje za pčele i one su mirnije - rekao je Stevanović.

Kako kaže, ove godine su imali gubitak od 10%.

- Vrlo je bitno da ubacimo u kalkulaciju koliko će pčela ići na pašu i kakvo će vreme biti. Svi se nadamo da u aprilu neće biti mraza, kad je dobra zima sa puno snega onda nema mraza u aprilu. Nadamo se dobrim prilikama za uljanu repicu u aprilu i zatim za bagrem u maju. Cene meda kod nas su 1.400 dinara bagrem, 1.100 livadski, 1.100 lipa, 900 dinara suncokret i uljana repica je 1000 dinara. Šumski med kojeg nema svake godine je 1.800 dinara - dodaje.

"Pčelari prate svoje kolege po cenama meda"

On navodi da pčelari po cenama prate svoje kolega.

- Ja već vidim da moje kolege pčelari imaju za 100 dinara veću cenu od moje i ja se već dvoumim šta da radim. Ipak, krajem avgusta, kada mi već podvučemo crtu, nameravam da povećam cene. To je neminovno, mi selimo pčele i najveći trošak nama jeste gorivo, ja sam potrošio 300.000 samo obilazeći pčelinjak, radeći svaki dan i često selimo 200 košnica - objašnjava Stevanović.

Kako kaže, ako je godina dobra onda nema potrebe da cene meda skaču ali ako godina bude oskudna onda će cene meda definitivno skočiti.

- Falsifikata meda ima puno na tržištu i to su nezavisne analize potvrdile. Naš savez je naručio analizu iz marketa gde od 25 uzetih tegli, 22 nisu prošle test autentičnosti, ne možemo da kažemo da je med. To je veliki broj i kada pogledamo cene takvog meda one su veoma niske. Kupovne cene pravog meda vrlo su približne, naš srpski med koji je vrhunski i koji se izvozi svuda košta skoro pa isto kao i u radnji - tvrdi Stevanović

Navodi da cene lažnog meda utiču na cene pravog meda, dodaje da kupci koji žele da kupe pravi organski med ne smeju da veruju lepim teglama i niskim cenama.

Šta testirati da li je med pravi Kašačicom uzmite med, potom treba podići kašičicu, nit meda se ne bi smela prekidati i treba da izgleda kao svilen konac, ako je med pravi nit se neće pokidati ni nakon 10 minuta.

ako je med pravi nit se Potrebno je uzeti jednu šibicu, ona se umoči u med i obriše se, kada se fosfor upali po njemu se prepoznaje ispravnost meda, a ako ne plane, to je znak da je veštački proizveden

