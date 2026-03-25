Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Smederevsku Palanku, gde je poručila da Srbija nastavlja da jača sistem socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na podršku borcima i porodicama kojima je pomoć najpotrebnija.

Tokom posete, ministar je, zajedno sa savetnikom predsednika Republike Milošem Vučevićem, obišla dom Vladana Bajkića, ratnog veterana i učesnika borbi na Košarama, kome je uručila boračku spomenicu kao znak poštovanja i zahvalnosti za odbranu otadžbine.

U razgovoru sa porodicom Bajkić, ministar je istakla da država ima obavezu da bude oslonac onima koji su dali najviše za Srbiju, ali i njihovim porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa teškim izazovima.

Uručena spomenica borcu sa Košara, najavljene bolje socijalne usluge Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Imajući u vidu da Vladanovo dete boluje od retke bolesti, ona je upravo u njihovom domu predstavila i mere koje donosi budući zakon roditelj – negovatelj.

"Ova porodica će, po usvajanju zakona, imati pravo na status roditelja – negovatelja, koji podrazumeva mesečnu naknadu od oko 65.000 dinara, uz uplaćene doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje, staž i pravo na penziju. To je način da pokažemo da država stoji uz one koji nose najveći teret", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da Srbija ne smanjuje, već proširuje socijalna prava, ulažući u porodice i dostojanstven život svakog pojedinca.

U okviru posete, ministar je obišla i Centar za socijalni rad u Smederevskoj Palanci, gde je najavila da će Ministarstvo obezbediti sredstva za kupovinu novog terenskog vozila, kako bi se unapredio rad na terenu i usluge učinile dostupnijim građanima, posebno najstarijima i onima u udaljenim sredinama.

"Želimo da razvijamo usluge pomoći u kući i gerontodomaćica, jer nijedan čovek ne sme da bude zaboravljen, a podrška mora da stigne do svakog doma", istakla je ministar.

Ona je najavila i da će 31. marta biti opredeljena nova sredstva za 2026. godinu putem namenskih transfera, uz poruku da socijalna politika mora imati ljudsko lice.