Letovanje u Grčkoj 2023. godine za Milicu i njene dve drugarice trebalo je da bude nezaboravna uspomena - prvo zajedničko "žensko" putovanje, sunce, more i uživanje u Polihronu. Ipak, poslednji dan odmora pretvorio se u pravu dramu kada su devojke shvatile da su postale meta nepoznatog čoveka koji je na sve načine pokušavao da ih uvuče u svoj kombi.

Milica je odlučila da svoju priču podeli javno kako bi podigla svest svim mladim devojkama koje putuju same.

- Neće se meni ništa desiti, mene ce zaobići... Neće! Nikad ne znate na koga ćete naleteti. Te stvari se dese toliko brzo da ne stignete ni da procesuirate šta se zapravo dešava - započela je svoju ispovest Milica, na svom Tik Tok nalogu "milicamilutinovic".

Zamka kod zarđale kapije

Milica je podsetila devojke da budu oprezne. Foto: Tik Tok Printscreen/milicamilutinovic

Drama je počela onog trenutka kada su se devojke odjavile iz smeštaja. Pošto su preko agencije imale samo prevoz, morale su same da pešače uzbrdo do punkta gde ih je čekao autobus za Srbiju. Sa koferima od 20 kilograma, od kojih je jedan bio polomljen, mučile su se po vrelini, kada su pored jedne kapije ugledale čoveka.

Nije bio turista, niti stanar. Samo je stajao naslonjen na zid.

- Bio je to stariji čovek, oko 50 godina. Odmah je delovao sumnjivo, nije bio neko kome biste verovali na prvi pogled. Pitao je da li nam treba pomoć, rekla sam da ne treba, ali on je bukvalno otrčao napred, zašao za krivinu i stao pored svog kombija - priča Milica.

Kao iz horor filmova

Muškarac je odmah delovao sumnjivo. Foto: Shutterstock, Ilustracija

Prizor koji ih je sačekao iza ugla bio je kao iz najmračnijih trilera. Stari, prljavi beli kombi, bez ijednog prozora na zadnjem delu.

- Nije imao prozore pozadi. Napred su stakla bila poluzatamljena ili toliko prljava da se ništa nije videlo unutra. On nas je tu sačekao i krenuo agresivno da nudi prevoz. Govorio je da je "džentlmen", pričao je ruski, pominjao Nemačku... Bukvalno je pokušavao da nas forsira da uđemo unutra - priseća se ona.

Iako su ga odbile, situacija je postala kritična kada je čovek iz ruku jedne od devojaka strgao kofer i krenuo da ih prati pešaka.

- Bukvalno ga je samo istrgao i rekao: "Hajde, idem ja sa vama". Mi smo se pogledale, nismo imale vremena za raspravu jer smo kasnile na bus. Rekle smo sebi: "Okej, nas je tri, on je jedan, idemo pešaka, samo neka nosi taj kofer". To je bila naša greška.

Pakleni plan

Ubrzo su shvatile da stranac nema nameru da im pomogne. Naprotiv. Svaka dva minuta je stajao, tražio maramice da obriše znoj, žalio se na umor i namerno usporavao tempo, dok su devojke panično gledale na sat.

- On je namerno odugovlačio da bismo zakasnile na autobus! U tom momentu me zovu iz agencije, kažu da su se svi putnici ukrcali i pitaju gde smo. Krenula sam bukvalno da trčim ka autobusu koji je bio na 300 metara, da bih rekla vozačima da ne kreću - kaže Milica.

Kada su devojke konačno stigle do autobusa, čovek je postao neprijatan. Namrgođeno je progovorio nešto sa vodičima i brzo se udaljio. Tek kada su stigle u Srbiju, majka jedne od njih, inače inspektorka, otvorila im je oči.

Šamar realnosti: Šta je bio "Plan B"?

- Njena mama nam je rekla: "Vi niste normalne! Cilj mu je bio da zakasnite". Šta je sledeća opcija kad ostaneš sam u stranoj zemlji, bez smeštaja i prevoza? On bi vam rekao: "Hajde sad ću vas ja odbaciti do sledeće stanice, nije strašno, imam kombi". Tek tada smo dobile šamar realnosti koliko je to bilo ozbiljno - priznaje Milica.

Ona upozorava sve devojke da ne potcenjuju opasnost:

- Nemojte misliti da ste pametne i da ćete to izbeći. Neko je to možda već isplanirao. Možete završiti u kombiju sa nekom krpom na glavi i... Bog zna gde. Mi smo imale sreće, ali instinkt nas je spasio - nismo ušle u taj kombi po cenu svega.