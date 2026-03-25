Šta je mobilna aplikacija Travel to Europe

- Namenjena je putnicima koji nisu državljani EU, a podložni su registraciji u EES sistemu

- Omogućava korisnicima da unapred registruju podatke iz pasoša i fotografiju lica pre dolaska na granični prelaz gde se koristi EES

- Putem aplikacije putnici mogu i unapred popuniti upitnik o uslovima ulaska

- Državljani zemalja van EU mogu koristiti aplikaciju da unapred registruju svoje podatke u roku od 72 sata pre ulaska u zemlju ili izlaska iz zemlje koja koristi aplikaciju

- Aplikacija ne zamenjuje graničnu kontrolu, ali čini prelazak granice jednostavnijim, bržim i efikasnijim

- EES garantuje da su vaši lični podaci zaštićeni u skladu sa zakonima EU o zaštiti podataka