Kolone na granicama, nervoza, propušteni letovi - novi EES sistem već stvara glavobolje.

Zabrinutost da će duga zadržavanja na granicama, posebno ka Grčkoj tokom letnje sezone, postati još mnogo, mnogo duža - sasvim je opravdana. A da bi se to predupredilo ili barem umanjilo, kao spasonosno rešenje EU je ponudila aplikaciju Travel to Europe.

Puna primena EES (Entry/Exit System) sistema na svim granicama šengenskog prostora počinje 10. aprila.

Procedura

Svi putnici moraju da izađu iz vozila i da skeniraju pasoš, potom četiri prsta desne šake, nakon čega sledi biometrijska fotografija.

- Suština aplikacije je jednostavna: omogućava da deo podataka koji se inače daje na granici unesete unapred, i to do 72 sata pre putovanja. Putnici mogu da skeniraju pasoš, unesu osnovne informacije i pošalju fotografiju, čime se deo administrativnog procesa obavlja pre dolaska na granični prelaz - navodi Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

Aplikacija trenutno važi za putovanja u Švedsku i Portugal, ali postoje najave da će u potpunosti pokriti sve zemlje, pa tako i Grčku, Španiju i Italiju, kao značajne destinacije za srpske turiste.

- Evropska komisija prosledila je aplikaciju na razmatranje i drugim zemljama, te mi očekujemo da i one to prihvate. Dobijamo potvrdu da smo registrovani i kada se dođe na granični prelaz, onda je neophodno da samo ostavimo otiske prstiju i time se završava procedura, dakle, skraćuje se ceo proces za minut do minut i po - objasnio je za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Jute.

Može taj minut i po zvučati premalo, ali kad se kolona otegne, pa svako prođe za to vreme brže - osetno je olakšanje na kraju.

EES sistem automatski čuva na tri godine:

- podatke iz pasoša

- fotografiju lica

- otiske prstiju

- mesto i vreme ulaska u EU i izlaska iz EU

Cilj da se smanje gužve na granicama

Važno je naglasiti da ova aplikacija ne zamenjuje graničnu kontrolu. Putnici će i dalje morati da prođu proveru dokumenata i identiteta, ali bi procedura mogla da bude brža.

Kako koristiti aplikaciju

- Preuzmite aplikaciju sa App Storea ili Google Playa

- Kreirajte novo putovanje (najranije 72 sata pre početka putovanja)

- Izaberite granični prelaz i vreme očekivanog dolaska

- Skenirajte stranicu s ličnim podacima i čip u pasošu

- Napravite selfi radi potvrde identiteta

- Odgovorite na nekoliko pitanja o svom putovanju

- Opcionalno: dodajte saputnike (ponovite korake 2-6)

- Pošaljite podatke o vašem putovanju u sistem

- Dobićete potvrdu da je vaše putovanje prihvaćeno

- Dođite na granični prelaz i pratite uputstva granične policije

* Funkcionalnosti aplikacije mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, pa se i uputstva za korišćenje mogu razlikovati

- Cilj ove promene je da se smanje gužve na granicama i ubrza protok putnika, posebno tokom turističke sezone, ali i da se poveća bezbednost preciznijom digitalnom evidencijom. Za putnike iz Srbije važno je da znaju da se EES sistem već postepeno uvodi od 2025, dok se puna primena očekuje u proleće 2026, uz mogućnost faznog uvođenja i tokom letnje sezone, pa će i korišćenje aplikacije zavisiti od toga kada je pojedine zemlje aktiviraju na svojim granicama - ističe Juta.

Šta je mobilna aplikacija Travel to Europe

- Namenjena je putnicima koji nisu državljani EU, a podložni su registraciji u EES sistemu

- Omogućava korisnicima da unapred registruju podatke iz pasoša i fotografiju lica pre dolaska na granični prelaz gde se koristi EES

- Putem aplikacije putnici mogu i unapred popuniti upitnik o uslovima ulaska

- Državljani zemalja van EU mogu koristiti aplikaciju da unapred registruju svoje podatke u roku od 72 sata pre ulaska u zemlju ili izlaska iz zemlje koja koristi aplikaciju

- Aplikacija ne zamenjuje graničnu kontrolu, ali čini prelazak granice jednostavnijim, bržim i efikasnijim

- EES garantuje da su vaši lični podaci zaštićeni u skladu sa zakonima EU o zaštiti podataka

Podsetimo, EES je elektronska baza podataka EU koja beleži svaki ulazak i izlazak putnika iz zemalja van EU koji dolaze u šengensku zonu na kratki boravak (do 90 dana u 180 dana) i čuva se tri godine.

