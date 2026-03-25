Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas kasarnu "Knjaz Miloš Obrenović" u opštini Knjaževac, kako bi se upoznao sa stanjem objekta i mogućnostima za njegovo ustupanje lokalnoj samoupravi na dalje korišćenje.

Ministar Gašić, tom prilikom, osvrnuo se na stanje u Vojsci Srbije u prethodnom periodu i odnosu prema vojnim resursima.

- Sve ono što nisu uspeli da urade u agresiji NATO 1999. godine i da unište Vojsku Srbije, ti isti njihovi poslušnici, koji su vodili Srbiju u tom periodu, pokušali su da urade u miru, tako što su krenuli da rasparčavaju Vojsku Srbije, da je smanjuju i uništavaju. Počev od oruđa, oružja, do ovakvih objekata i kasarni koji su parama građana Knjaževca građeni 1956. godine - naglasio je ministar Gašić i napomenuo da se kasarna ne koristi 21 godinu i da je bila od velikog značaja za ekonomiju jednog grada kakav je Knjaževac.

On je rekao da je danas sa pripadnicima vojske i predstavnicima lokalne samouprave razgovarao o budućim planovima i nameni kasarne.

- Došli smo do dogovora i to ćemo narednih petnaestak dana da sprovedemo. Prvo će Vojska Srbije, struka i Generalštab da daju svoj sud. Mi želimo na istoku Srbije da imamo još jednu veliku kasarnu u koju će da dolaze mladi regruti - rekao je ministar Gašić i dodao da kada se bude definisalo to mesto Ministarstvo odbrane obratiće se lokalnoj samoupravi koja ima interesovanja da na prostoru kasarne izgradi industrijsku zonu.

Govoreći o ponovnom vraćanju obaveze služenja vojnog roka ministar odbrane rekao je da je u delu nabavke opreme i naoružanja za mlade regrute sve spremano. On je istakao da je važno sagledati aktuelna dešavanja u okruženju, Evropi i u svetu i na osnovu toga doneti zaključke o tome kada će početi prva regrutacija.

Obilasku su prisustvovali zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nebojša Cvetković, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, komandant Timočke brigade pukovnik Vladimir Stojanović i predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.