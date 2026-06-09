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Za mnoge, sve počinje mnogo ranije - u detinjstvu, u okruženju bez sigurnosti, pažnje ili osećaja pripadnosti. Praznina koja se tada ne vidi, nosi se godinama. Kasnije, ona traži izlaz - a kod nekih ga pronalazi upravo u kockanju.

Simptomi su jasni: opsesivne misli o novcu i klađenju, gubitak kontrole, skrivanje od porodice, pa čak i ugrožavanje posla, odnosa i samog života.

Kada u jednoj porodici postoji zavisnik, ne pati samo on - pati cela porodica. Nestaje poverenje, gomilaju se dugovi, a strah, sram i tišina postaju svakodnevica. Porodica često pokušava da pomogne, ali neretko nesvesno postaje deo problema, zajedno sa onim ko ne može da stane.

Gostujući nedavno u emisiji "Neispričano" koja se emituje na Kurir televiziji, Siniša Antonijević, bivši kockar, ispričao je svoju ličnu priču o poroku koji je zamalo uništio sve, ali i o borbi da se jedan život ponovo izgradi.

- Imao sam skoro dečka koji me je zvao za pomoć, a nikako da se pokrene. Poslednji put je rekao: "Ja sam se zadnji put zakleo u decu." Kako ću sad opet da im priznam? Kockanje je ponašanje, a ne odluka doneta u trenutku. Ljudi često misle: "Sad ću se zakleti, sad ću prestati", ali znanje i razumevanje problema nisu povezani sa tim impulsom. Kocka se ne kritikuje - kockara treba razumeti - rekao je Antonijević.

"Priznaj i preuzmi odgovornost"

Kako je istakao Antonijević, osoba koja kocka mora biti iskrena prema sebi i napraviti konkretan plan kako bi se suočila sa posledicama svojih dugova.

- Prvo je bitno da se ne laže - jer laž u odnosu na sebe samo pogoršava problem. Osoba mora priznati problem, napraviti spisak dugova, preuzeti odgovornost i lično razgovarati sa ljudima kojima duguje. To je ključni korak u izgradnji karaktera - ne ego, nego sposobnosti da se nosi sa posledicama - kaže on.

Foto: Printscreen/Youtube/Sinisa Antonijević

Suočavanje sa dugovima kroz iskren razgovor i planiranu otplatu pomaže da se smanji pritisak i postepeno vrati život u normalu.

- Naravno da je teško, razgovori su neprijatni i može doći do osude. Ali to je upravo trenutak kada se gradi karakter. Ljudi koji preuzimaju odgovornost i rade na reprogramu dugova, smanjuju pritisak i postepeno vraćaju život u normalu. Bitno je da dugovi ne budu vraćani "dan za dan" novim pozajmicama, već da se napravi realan plan i period otplate, bez dodatnog stresnog ponavljanja problema - objasnio je.

Kombinacija poroka zahteva pažnju

Dodao je da prepoznavanje uzroka i adekvatna podrška pomažu ljudima koji kombinuju alkohol, droge i kocku da donose svesne odluke i reše problem.

- Imam u programu osobe koje su kombinovale alkohol, droge i kocku. Raščlanimo uzroke, edukacija pomaže da postanu prisutni u svom trenutku i da donose svesne odluke. Jedna greška može povući drugu, ali kada se uzrok prepozna i osoba dobije podršku, problem može biti rešen - istakao je Antonijević.

Foto: Kurir Televizija

Onlajn klađenje je stalno dostupno i roditelji moraju pratiti navike i društvo svoje dece kako bi na vreme uočili problem.

- Onlajn klađenje je posebno opasno jer je dostupno 24/7 preko telefona. Deca koriste tuđe podatke i kartice, i roditelji često ne vide problem dok nije prekasno. Ključno je razgovarati sa decom, pratiti njihovo društvo i navike, i biti svestan promena u ponašanju - na primer, previše vremena provodeći sami u sobi sa telefonom - naveo je.

- Vrlo je bitna podrška makar jednog člana porodice, ali ne kontrola. Osoba koja kocka mora sama da postane svesna problema i da preuzme odgovornost. Kontrola, zabrane telefona ili novca nisu rešenje - ključ je edukacija i prisutnost.

Ljudi koji misle da mogu prestati kad god požele su najklizavije polje - većina zavisnika misli da sutra može prestati, što nije istina. Rešavanje problema je jednostavno: osoba mora priznati da ima problem i potražiti pomoć - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Prema rečima Antonijevića, priznanje problema i preuzimanje odgovornosti je ključ za prestanak kockanja i dugoročno vraćanje kontrole nad životom.

- Kada se to uradi, život se normalizuje. Pravi dobitak dolazi tek nakon što prestanu da kockaju - sreća u kocki ne postoji, samo gubitak. Priznati problem i preuzeti odgovornost nije lako, ali je prvi i najvažniji korak ka slobodi od kockanja. Edukacija, podrška i iskren razgovor sa sobom i drugima grade karakter i omogućavaju dugoročno rešenje - zaključio je Antonijević.

03:06 "NE MOŽETE POBEDITI KOCKU DOK NE PREUZMETE ODGOVORNOST ZA DUGOVE KOJE STE NAPRAVILI!" Ispovest bivšeg kockara za Kurir: "Morate sami sebi priznati problem..." Izvor: Kurir televizija

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