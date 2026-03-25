U 714. protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili "Senke", koja bazira na vojnom aerodromu "Morava" u Lađevcima, u toku je realizacija borbene obuke na helikopterima Mi-35.

Aktivnosti se realizuju u širem rejonu Kraljeva i iznad vojnih poligona i predstavljaju završni deo zimskog ciklusa osposobljavanja. Cilj je da se održi i unapredi nivo osposobljenosti letačkog i tehničkog sastava i obezbedi gotovost jedinice za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške kopnenim snagama Vojske Srbije u izvođenju operacija.

Uvežbavaju se taktike, tehnike i procedure prilikom realizacije letačkih zadataka u grupi od više vazduhoplova, uz raketiranje zemaljskih ciljeva na poligonu „Pasuljanske livade“. Dosadašnji ostvareni rezultati potvrđuju visok stepen borbene osposobljenosti helikopterskih posada.

Poručnik Viktor Teodosić, pilot helikoptera Mi-35, ističe da letačkom zadatku prethode mnogobrojne pripreme od čije uspešne realizacije zavisi i ishod samog leta.

— U toku prethodne pripreme piloti se spremaju za realizaciju zadatka, upoznaju se sa planom leta i vrše individualnu pripremu. U toku izvršne pripreme upoznaju se sa meteo-situacijom i ostalim vazdušnim saobraćajem koji može da utiče na izvršenje zadatka. Po završetku letenja pristupa se analizi letačke obuke — objašnjava poručnik Teodosić.

Borbena obuka pilota helikoptera Vojske Srbije Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Potporučnik Luka Labović kaže da je za njega poziv vojnog pilota ostvarenje dečačkog sna.

— Oduvek sam maštao da budem pilot borbenog helikoptera koji ova eskadrila poseduje. Eskadrila je specifična po tome što izvodi protivoklopnu helikoptersku borbu i dejstvuje u blizini fronta — istakao je potporučnik Labović i, ovom prilikom, pozvao mlade ljude da se prijave na aktuelne konkurse za pilote Vojske Srbije.

Mladići i devojke koji žele da budu piloti Vojske Srbije imaju priliku da se za to prijave do 31. marta. Svršeni diplomci koji su završili četvorogodišnje studije mogu da se jave na oglas za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije, dok oni koji su završili četvorogodišnju srednju školu ili pohađaju četvrti razred srednje škole mogu da konkurišu za studijski program Vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji.