Turistička organizacija Španije promovisala je u Beogradu region Kosta Blanka koji je kako ističu "postao jedna od najpopularnijih mediteranskih destinacija u Španiji i beleži sve veće interesovanje turista iz Srbije, uz dodatno unapređenje avio-prevoza između Beograda i provincije Alikante tokom 2026. godine".

-Primećujemo kontinuirano povećanje interesovanja srpskih turista za Španiju, a regioni poput Kosta Blanke imaju veliki potencijal za dalji razvoj na ovom tržištu - izjavila je Blanka Peres-Saukiljo, savetnica za turizam pri Ambasadi Španije u Beogradu.

200 kilometara obale

Prema njenim rečima, unapređuje se i avio-povezanost između dve zemlje, uz direktne letove ka destinacijama poput Madrida, Barselone, Valensije, Malage, Alikantea i Palme de Majorke.

-Tokom 2025. godine realizovano je ukupno 1.363 direktna leta sa oko 237.900 sedišta, što predstavlja povežanje od 19,2 odsto u odnosu na 2024. godinu. Pored direktnih letova kompanije Viz Er, nacionalni avio-prevoznik Er Srbija najavljuje uvođenje dva nedeljna leta na relaciji Beograd -Alikante. Aerodrom u ovom gradu godišnje opsluži više od 15 miliona putnika, što potvrđuje značaj ove provincije na evropskoj turističkoj mapi objašnjava Blanka Peres-Saukiljo i dodaje:

-Sa više od 200 kilometara obale i preko 70 plaža sa Plavom zastavicom, Kosta Blanka nudi raznovrsne sadržaje tokom cele godine - od mediteranske gastronomije i vinskih ruta do kulturnih i aktivnih odmora. Grad Alikante, administrativni centar provincije, izdvaja se po starom jezgru i zamku Santa Barbara, sa panoramskim pogledom na obalu.Posebno privlacna turisticka destinacija je i Benidorm, grad na obali Mediterana poznat po razvijenoj turistickoj infrastrukturi i bogatom noćnom životu, koga godišnje poseti više od 2,5 miliona turista.

Bogat kalendar

-Na Kosta Blanki tokom cele godine nudimo bogat kalendar događaja - od tradicionalnog festivala vatre Hogueras de San Juan u Alikanteu do muzickih manifestacija poput Benidorm Festa, koje privlače posetioce iz cele Evrope. Upravo ovakva iskustva želimo da približimo i turistima iz Srbije - izjavio je Hose F. Mansebo Arasil, izvršni direktor Turističke organizacije Kosta Blanka.