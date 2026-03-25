Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas porodicu borca s Košara Vladana Bajkića u Smederevskoj Palanci, a domaćin joj se zahvalio za sve što je učinila i za njega i za sve roditelje u Srbiji.

"Gospođo Milice, ja se vama zahvaljujem za zakon roditelj-staratelj, zato što će Urošu mnogo značiti tih 65.000 dinara, zato što ćemo kupovati... Jede neku vrstu posebne hrane. Pričao sam i Miletu. Tako da, mnogo vam hvala. 

Nemojte meni taman posla, to je sve... To je meni velika stvar. U ime roditelja ometene dece iz Smederevske Palanke i u ime svih roditelja u Srbiji, mnogo vam hvala. Mnogo će to nama da znači", kaže Vladan Bajkić. 

"Vladan Bajkić je borac sa Košara. Ranjen je u rovu dok je čuvao granicu Srbije. Borba u njegovom životu nikada nije prestala", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

