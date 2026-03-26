Ostalo je još četiri dana do pomeranja sata i prelaska na letnje računanje vremena.

Umesto da spavamo duže, "izgubićemo" jedan sat sna, jer će tog 29. marta u dva sata ujutro zapravo će biti tri sata ujutro i taj dan će nam trajati 23 sata. Ali će od sutradan svetli deo dana biti duži, pa će već u nedelju mrak umesto oko 18 pasti oko 19 časova.

Kako bismo što bolje podneli ovako malu, ali turbulentnu promenu za naš organizam, nije kasno da već večeras uradimo jednu vrlo važnu stvar.

Organizam trpi brojne posledice

Opšte je poznatno da pomeranje sata utiče na naš bioritam, a istraživanja stručnjaka potvrdila su da može da izazove fizičke i psihičke tegobe kod mnogih. Neurolozi upozoravaju da velika opasnost preti kardiovaskularnim bolesnicima i da postoji povećana opasnost od srčanog udara.

Foto: Shutterstock

Prema rečima dr Radmile Šehić statistika pokazuje da je u prva tri dana nakon pomeranja sata povećan broj infarkta i moždanih udara.

Što se tiče kardiovaskularnog sistema, statistika je surova - rizik od infarkta povećava se za čak 24 odsto prvog ponedeljka nakon prelaska na letnje računanje vremena.

"Treba leći bar sat vremena ranije nego inače"

Takođe, uz smanjenu koncentraciju, otežano pamćenje i izraziti umor i dnevnu pospanost, mnogi će se suočiti sa smanjenom radnom efikasnošću, te je važno da na vreme, bar tri do četiri dana pre pomeranja kazaljki počnemo sa pripremom.

- Pre očekivanog pomeranja sata nekih 3 do 4 dana, a ko može i nedelju dana, treba ranije odlaziti u krevet u odnosu na vreme u koje se inače spava. Treba leći bar sat vremena ranije nego što se uobičajeno odlazi - savetuje dr Radmila Šehić za "Blic Zdravlje".

Dr Radmila Šehić Foto: Privatna Arhiva

Šta se još preporučuje pre pomeranja sata

Osim ranijeg odlaska na spavanje barem tri dana pre promene vremena, preporučuj se i:

- boravak na dnevnom svetlu što duže

- ne sedeti dugo u zatvorenom prostoru

- izbegavanje iritantnih sredstva kao što su kafa, gazirana i energetska pića

- povećanje unosa zdravog, svežeg voća i povrća

- izbegavati tešku hranu i kasnu večeru pred spavanje

- bavljenje fizičkom aktivnošću

Treba svemu ovome dodati u prilog i prolećni umor, kao i naglu promenu vremena koja nas očekuje od sutra, 26. marta. Na udaru će najviše biti hronični bolesnici, kao i meteoropate, te se preporučuje dodatni oprez, redovne kontrole krvnog pritiska i redovno uzimanje propisane terapije.

Priprema za letnje računanje vremena:

Promena vremena za spavanje - otprilike tri dana pre promene vremena, treba ići u krevet i probuditi se 10 do 15 minuta ranije nego obično. Sledeće noći treba otiči u krevet i ustati 20 do 30 minuta ranije, a naredne 30 do 45 minuta.

Popodnevni san -ako se osećate umorno u popodnevnim satima nakon početka letnjeg vremena, uzmite zakazane podnevne dremke u trajanju od 20 do 30 minuta (dremanje duže od toga može učiniti da se osećate još umornije).

Više svetla - tokom prve nedelje nakon promene vremena, jutarnjem svetlu treba se izlagati oko 15 minuta, što može pomoći u održavanju cirkadijalnog ritma.

Odlaganje dnevne rutine - nekoliko dana nakon promene vremena, treba odložiti početak dnevne rutine za sat vremena. Na primer, u jutarnju šetnju, umesto u 8 treba otići u 9 sati ujutro, pa postepeno iz dana u dan skraćivati vreme početka šetnje 10 ili 15 minuta. U roku od nedelju dana, telesni sat bi trebalo da se vrati na novo vreme.

Smanjen unos alkohola i kofeina - treba ih smanjiti nekoliko dana pre i posle promene vremena, jer mogu da poremete san.

Ne zaboravite: Sat se ove godine pomera ranije!

Ove godine, prelazak na letnje vreme dolazi nešto ranije nego inače. Razlog nije nikakva nova odluka, već fiksno pravilo EU da se kazaljke uvek pomeraju poslednje nedelje u martu.

Kako kalendar svake godine pada drugačije, ove godine je to 29. mart (za razliku od prošle godine kada je bio 30. mart).

Letnje vreme poslednjih 10 godina:

2026. godina - 29. mart

2025. godina - 30. mart

2024. godina - 31. mart

2023. godina - 26 mart

2022. godina - 27 mart

2021. godina - 28 mart

2020. godina - 29. mart

2019. godina - 31. mart

2018. godina - 25. mart

2017. godina - 26. mart

Inače, kako smatraju stručnjaci, za ljude na našem podneblju po zdravlje je bolje ako bi ostali zauvek u zimskom računanju vremena.

Kurir/ Blic