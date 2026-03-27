Kad sveštenici vide šta vernici stavljaju u uskršnje korpe, hvataju se za glavu: Ovo nikako nemojte da radite
Blagosiljanje hrane je jedna od najvažnijih katoličkih tradicija u vezi sa proslavom Vaskrsa. Na Veliku subotu vernici masovno odlaze u crkve sa uskršnjim korpicama u kojima se nalaze odabrani proizvodi. Sadržaj korpice ponekad može da iznenadi sveštenike. Šta bi trebalo da se nađe u uskršnjoj korpici, a šta nikako ne bi trebalo stavljati?
Tradicionalnu uskršnju korpicu najčešće čine uskršnja jaja, hleb, suhomesnati proizvodi, so, biber i drugi začini. Nekad su se na blagosiljanje u crkvu nosila sva jela pripremljena za uskršnju trpezu. Domaćice su pakovale hranu u pletenu korpu od pruća, prekrivenu belim lanenim stolnjakom i ukrašenu zelenim grančicama. Vremenom je sadržaj korpe sveden na simbolične proizvode koji imaju posebno značenje u hrišćanskoj tradiciji, ali mnogi vernici danas iznenađuju sveštenike kad na Veliku subotu donesu proizvode koji nemaju nikakvu religijsku vezu sa Uskrsom.
Šta ne treba stavljati u uskršnju korpicu?
Iako je kod rimokatolika blagosiljanje hrane pre najveći hrišćanski praznik lep običaj, važno je zapamtiti da nisu svi proizvodi prikladni za korpicu. U korpici ne bi trebalo da se nađu:
- slatkiši, kao što su čokoladice, bombone ili lizalice – oni nemaju simbolično značenje u crkvenoj tradiciji,
- alkohol i druge opojne supstance - jedina tečnost koja se može blagosiljati je voda,
- čokoladni zeka - zec je svetovni simbol koji nije povezan sa hrišćanstvom,
- igračke, plišane igračke,
- nakit,
- novac,
- drugi lični predmeti.
Posebno iznenađuje stavljanje novca i nakita u korpicu. To je narodni običaj koji nije deo zvanične crkvene tradicije, ali se u mnogim domovima i dalje praktikuje. Blagosiljani novčić treba da simbolizuje blagostanje, sreću i materijalnu sigurnost za narednu godinu. Najjednostavnije rečeno – treba da "privuče" obilje. S druge strane, nakit, posebno zlatni, u narodnoj tradiciji se smatrao simbolom vrednosti, trajnosti i zaštite. Verovalo se da blagosiljan nakit dobija moć koja štiti vlasnika i donosi sreću.
Šta staviti u uskršnju korpicu?
Sveštenici podsećaju da u uskršnjoj korpici treba da se nađu samo proizvodi koji imaju religijsku simboliku. Evo najvažnijih:
- Jaja - simbolizuju novi život, preporod i vaskrsenje
- Hleb - nekada se blagosiljala pasha, danas je to hleb, koji je osnovna hrana i simbol Hrista kao hleba život
- Suhomesnati proizvodi - meso i suhomesnato označavaju blagostanje i obilje
- Sir - simbol prijateljstva čoveka sa domaćim životinjama
- Rendani ren - simbolizuje prevazilaženje gorčine Hristove muke
- Uskršnja pogača - simbol savršenstva i umeća, tradicionalno bi trebalo da bude domaći kolač
- So - simbol trajnosti, besmrtnosti, zaštite života, gostoprimstva i saveza sa Bogom
- Jagnje - nedvosmisleno povezano sa vaskrslim Hristom
- Voda - simbolizuje Duha Svetoga koji pere od greha
