Odlazak na groblje često je način da izrazimo tugu i sačuvamo sećanje na one koje smo izgubili.

Želja da odemo na groblje ne bira ni vreme ni okolnosti, te se kod mnogih javlja i pitanje da li je u redu posetiti groblje noću.

Iako takva poseta nije zabranjena, duhovnici podsećaju da je u tim trenucima važnije okrenuti se molitvi, koja se smatra najvrednijim darom za upokojene.

O tome je nedavno govorio teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

- Verujem da vam je i te kako bilo teško kada ste izgubili nekog bližnjeg i da vam je u nekim trenucima i te kako došlo da odete na grob. I postavlja se pitanje da li možemo otići na groblje noću. Evo ja se upravo nalazim na groblju, jer je od pre nekog vremena ovde u Staroj Pazovi groblje osvetljeno, bar ovaj novi deo, i to mene ne sprečava da budem na groblju - naveo je Đurđević i dodao:

- Međutim, ukoliko vam dođe ta pomisao da u dva ujutru odete na groblje, mislim da zaista nema potrebe za tako nečim, ali ne postoji zabrana da to uradite.

Teolog ističe da je u tim momentima vernicima i pokojniku korisnija molitva.

- Znači, možete otići na groblje. Samo što smatram da bi u tom trenutku i vama i pokojniku bila korisnija molitva. Da se pomolite Gospodu za dušu usnulog svog rođaka, jer jedino što treba pokojnicima jeste molitva. Oni ne mogu da se mole - dodao je.