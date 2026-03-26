Nova Mercedes‑Maybach S‑Klasa dobija najobimnije unapređenje u svojoj istoriji, podižući luksuz na još ekskluzivniji nivo

Brojni elementi – od materijala i površina do digitalnih interakcija – usavršeni su kako bi stvorili atmosferu potpune izvrsnosti MB.OS je po prvi put integrisan u jedan Maybach model, u kombinaciji sa četvrtom generacijom MBUX sistema u prepoznatljivom Maybach dizajnu Novo konstruisani, elektrifikovani šestocilindrični i osmocilindrični motori obezbeđuju vrhunske performanse uz maksimalnu efikasnost i lakoću vožnje Izražajniji spoljašnji dizajn, unapređeni svetlosni potpisi, kao i proširene MANUFAKTUR i Made to Measure opcije dodatno naglašavaju diskretnu ekskluzivnost Štutgart. Nova Mercedes-Maybach S-Klasa dolazi sa jasnom ambicijom: da redefiniše pojam luksuzne limuzine. Ova transformacija je istovremeno tehnička i emocionalna – vozilo je osmišljeno kao oaza mira, vrhunske izrade i tehnološke sofisticiranosti. Mercedes-Benz operativni sistem (MB.OS), koji se po prvi put ugrađuje u jedan Maybach model, omogućava jedinstveno digitalno iskustvo koje je intuitivno, elegantno i inteligentno. Nova S-Klasa biće dostupna za poručivanje na prvim evropskim tržištima od 25. marta 2026. godine, dok će ostala tržišta tek uslediti.

2026. godine Mercedes-Benz obeležava 140 godina od izuma automobila. Kroz sve epohe, Mercedes-Benz je stvarao ikone. Svaki Mercedes-Benz simbolizuje pionirski duh, izvrsnost i osećaj pripadnosti: „Dobro došli kući.“ Već 105 godina, Maybach ove vrednosti uzdiže u izraz budućnosti luksuza. Mercedes-Maybach objedinjuje najsavremeniju tehnologiju i perfekciju Mercedes-Benz brenda sa ekskluzivnošću i elegancijom Maybach nasleđa.

Nova Mercedes-Maybach S-Klasa Istinska klasa dolazi iz dubine

„Već 105 godina ime Maybach predstavlja merilo automobilske izvrsnosti. Sa predstavljanjem nove Mercedes-Maybach S-Klase, ovo nasleđe se nastavlja kroz nove nivoe ekskluzivnosti i komfora. Uz MB.OS zasnovan na veštačkoj inteligenciji, dodatno unapređujemo digitalno korisničko iskustvo. Mercedes-Maybach S-Klase predstavlja sledeći vrhunac u okviru najvećeg programa lansiranja proizvoda u našoj istoriji. Mercedes-Maybach je važan strateški stub u širenju našeg top-end segmenta.“ Ola Källenius, predsednik Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG

10 ključnih karakteristika modela Mercedes-Maybach S-Klasa

Moćniji izraz prestiža: Nova, skulpturalnija interpretacija Maybach maske hladnjaka – sada za 20% veća i dostupna sa svetlećim okvirom – postavlja ton celokupnog dizajna. Na odabranim tržištima, Maybach amblem na C-stubu, kao i opciono uspravna Mercedes-Benz zvezda na haubi, diskretno su osvetljeni. Svaki element osmišljen je da odiše tihim autoritetom, bez prenaglašene upadljivosti.

Posvećenost detaljima, vidljiva na prvi pogled: Po prvi put, Maybach natpis suptilno je osvetljen unutar okvira maske. Prednja svetla sa dvostrukim zvezdama naglašena su detaljima u roze zlatu. Sve kovane felne u srebrnoj završnoj obradi sada donose mali tehnički podvig: savršeno poravnatu Mercedes-Benz zvezdu. Zahvaljujući sofisticiranom mehanizmu sa kugličnim ležajevima, ona ostaje uvek uspravna – kao da miruje, čak i dok se vozilo kreće.

Enterijer poput ekskluzivnog salona: Redizajnirana unutrašnjost spaja vrhunsku izradu sa sofisticiranom modernošću MBUX Superscreen sistema, obojenog Maybach-specifičnim ambijentalnim stilom. Novo drvo otvorenih pora, uključujući elegantni hrast, uklopljeno je sa mekim osvetljenjem, bogatim materijalima i fluidnim digitalnim površinama. Rezultat je osećaj potpune smirenosti.

Savremena filozofija luksuza: Po prvi put, enterijer je dostupan i bez kože, uz novi visokokvalitetni tekstil „Mirville“ sa izgledom prirodnih vlakana, dopunjen elegantnim belim detaljima i ekskluzivnim prošivenim dijamantskim uzorkom.

MANUFAKTUR Made to Measure – personalizacija bez granica: Gotovo neograničene kombinacije kože, šavova, veza i posebnih završnih obrada pretvaraju Mercedes-Maybach S-Klasu u jedinstveno, personalizovano vozilo.

Oaza mira: Nova Mercedes-Maybach S-Klasa pruža još sofisticiranije iskustvo vožnje, skladno spajajući tišinu, efikasnost i snagu bez napora. Automatska komforna vrata, Executive zadnja sedišta, poseban rashladni odeljak i srebrne čaše za šampanjac brenda Robbe & Berking dodatno naglašavaju osećaj pažljivo osmišljenog luksuza.

Simfonija snage i elegancije: Novi elektrifikovani šestocilindrični i osmocilindrični motori nude impresivne, ali nenametljive performanse, uz podršku mild-hybrid tehnologije za uglađen odziv i rekuperaciju energije. Na odabranim tržištima i dalje je dostupan legendarni V12 – oličenje rafinirane snage.

Nova dimenzija inteligencije uz MB.OS: Najnovija generacija MBUX sistema premijerno dolazi u Maybach uz prepoznatljivu grafiku, unapređeni Zero Layer i MBUX virtuelnog asistenta zasnovanog na generativnoj veštačkoj inteligenciji. Redovna bežična ažuriranja omogućavaju da se iskustvo vožnje kontinuirano razvija.

Preventivna zaštita i intuitivna podrška: Napredni sistem senzora u kombinaciji sa novom računarskom arhitekturom omogućava sofisticirane sisteme pomoći u vožnji i parkiranju. MB.DRIVE ASSIST PRO obezbeđuje glatka putovanja od tačke do tačke, čak i u gustim urbanim uslovima.

Još izražajnije dizajnerske opcije: Boja Nautic plava metalik pridružuje se Night Series paleti, donoseći sofisticiran i moderan izgled. Novi dizajn felni pruža dodatne mogućnosti za izražavanje ličnog stila.

Sofisticirana: Istinski karakter sa nepogrešivom elegancijom:

Mercedes-Maybach S-Klasa oduvek je odlikovala snažna pojava. Sada je ona izražena sa još većom elegancijom i sigurnošću. Uvećana maska hladnjaka odiše samopouzdanjem i grandioznošću. Osvetljeni detalji – okvir maske, Maybach natpis, kao i, gde je dostupno, uspravna Mercedes-Benz zvezda i amblem na C-stubu – stvaraju svečani utisak pri svakom prilasku vozilu. Elementi u roze zlatu unutar prednjih svetala sa dvostrukim zvezdama dodaju suptilnu, gotovo draguljarsku notu prefinjenosti. Maybach uzorak u usisnicima vazduha izrađen je u sjajnom hromu, dok su V12 modeli prepoznatljivi po novom amblemu u maski.

Diskretni projektor integrisan u pragove projektuje Maybach natpis na tlo prilikom dolaska ili odlaska – suptilan, gotovo scenski efekat. Na zadnjem delu, pažljivo oblikovana svetla prate motiv zvezde sa prednje strane, dok redizajnirana dvobojna traka ručke, sada u kombinaciji hroma i visoko sjajne crne, savršeno oslikava Maybach filozofiju: da i najsitniji detalj zaslužuje posebnu pažnju.

Harmonija: Neuporedivo iskustvo komfora u umirujućoj tišini “„U Mercedes-Maybach brendu, pravi luksuz oduvek se definisao dubokim osećajem mira i opuštanja. Sa novom Mercedes-Maybach S-Klasom, još jednom potvrđujemo ovu posvećenost. Kroz niz pažljivo osmišljenih unapređenja, našim klijentima pružamo zaista neuporedivo iskustvo vožnje.“ Markus Bauer, rukovodilac brenda Mercedes-Maybach u kompaniji Mercedes-Benz AG Opsežan redizajn enterijera – od volana do centralne konzole – osmišljen je sa jednim ciljem: da produbi Maybach efekat. Digitalni i analogni elementi sada se susreću u savršenoj harmoniji, stvarajući atmosferu potpune spokojnosti. U srcu ove transformacije, centralna konzola je unapređena uvođenjem poboljšanog držača za telefon sa integrisanim punjenjem, okružen elegantno oblikovanim dekorativnim elementom, dostupan u vrhunskim završnim obradama kao što su drvo otvorenih pora hrasta ili braon drvo u prepoznatljivom ribljem kostu uzorku.

Na zadnjim sedištima, redizajnirana centralna konzola uvodi dva personalizovana držača, svaki precizno oblikovan da bezbedno drži srebrne čaše za šampanjac brenda Robbe &Berking, čak i dok se vozilo kreće. Od 2002. godine, ove opciono dostupne čaše dodaju notu svečanosti modelu Mercedes-Maybach S-Klase. Iza zadnjeg naslona, rashlađeni odeljak osigurava da je šampanjac uvek na idealnoj temperaturi. Sa zapreminom od deset litara, komotno prima više boca, a može se ukloniti kada je potrebna dodatna prostorija za lične stvari.

Mercedes-Maybach emisije i potrošnja goriva

Mercedes-Maybach S 680 | kombinovana potrošnja energije: 11,7–11,0 l/100 km | kombinovane emisije CO₂: 267–251 g/km | CO₂ klasa: G Mercedes-Maybach S 580 | kombinovana potrošnja energije: 11,5–10,8 l/100 km | kombinovane emisije CO₂: 263–247 g/km | CO₂ klasa: G6 Mercedes-Maybach S 580 e sa EQ Hybrid tehnologijom | kombinovana potrošnja energije, ponderisana: 18,2–17,5 kWh/100 km + 3,2–2,9 l/100 km | kombinovana potrošnja goriva sa praznom baterijom: 8,8–8,3 l/100 km | kombinovane emisije CO₂, ponderisane: 73–65 g/km | kombinovana CO₂ klasa, ponderisana: B | CO₂ klasa sa praznom baterijom:

Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“ Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes‑Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes‑Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes‑Benz CLA. Sa modelom Mercedes‑Benz S‑Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra.

