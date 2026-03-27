Odmah po početku bombardovanja Srbije bio je stacioniran I i II vod aleksinačkog raketnog PVO rezervnog sastava, na planini Kukavici na koti blizu sela Repište.

Bili su opremljeni lakim PVO sistemima bacačima Strela 2M. Sirene su se začule 24. aprila 1999. godine u 17.03, na pravcu Leskovac - Vladičin Han - Surdulica. Ubrzo se na nebu pojavila veća grupa aviona raspoređena u fornaciji 3-3-3, ukupno njih 9.

Radiša Zdravković je rizikujući život izašao na megdan silnim pticama koje su gađale njegov Aleksinac i ispalio dve rakete sa vrha Deja. Gađao ih je u zadnji deo, u rep aviona.

U očima je zaiskrila radost. Dva sjajna pogotka. Prvi pogođeni avion u 17.20 pao je u blizini sela Neradovac kod Vranja. Pilot se katapultirao i spašen je akcijom specijalne jedinice NATO.

Drugi, pogođen u 17.22, zario se u zemlju u blizini aerodroma Skoplje. Pilot nije preživeo.

Radiša Zdravković dobio je dve medalje za hrabrost i Oktobarsku nagradu Aleksinca. Ostao je skroman čovek, vredan radnik, dobar suprug i roditelj.

- 24. aprila za vreme NATO agresije u popodnevnim časovima gađao sam veću grupu koja se sastojala od 9 aviona. Drugi i treći su pali prema Vranju... Branili smo zemlju kako smo znali i umeli, bilo je teško i sneg do kolena i velike nadmorske visine jer PVO nalaže da se ovim čukama ispališ prvu raketu menjaš položaj i tako dovijali smo se na sve načine - ispričao je za "Aleksinac.net" pre nekoliko godina Radiša.