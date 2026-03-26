Na predlog Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju, Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici donela Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Novom Uredbom, počev od 1. aprila 2026. godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je za oko 5.000 dinara, sa dosadašnjih 13.247 dinara na 18.000 dinara.

"Za ove potrebe država je u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara. Na ovaj način štitimo najugroženije i najsiromašnije porodice. Usled rasta minimalnih zarada, u prethodnom periodu neke porodice su gubile pravo na ovu vrstu pomoći. Upravo iz tog razloga korigovali smo cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kako bi on bio dostupniji, odnosno kako bi obuhvatio i uključio više korisnika", izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, dodajući da je na dečiji dodatak, kao meru države kojom se podržavaju porodice i deca, prošle godine utrošeno 18,3 odsto ukupnih izdvajanja u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pravo na dečiji dodatak može da se ostvari ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 18.000 dinara. Za pojedine kategorije porodica ovaj cenzus je uvećan za 20 odsto, odnosno 30 odsto i iznosi 21.600 dinara, odnosno 23.400 dinara.