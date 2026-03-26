Ovih dana građani se masovno žale na simptome alergije, gotovo da ne postoji osoba koja se ne žali na svrab očiju, kijanje, kašljanje...

Razlog leži u povećanoj koncentraciji polena u vazduhu.

Udruženje "Alergija i ja" podsetilo je pratioce na svom Instagram nalogu da stižu sunčani dani i period intenzivnog cvetanja biljaka.

- Za mnoge osobe sezona cvetanja znači i kijanje, zapušen nos i suzne oči. Evo nekoliko saveta koji mogu pomoći tokom sezone polena: Počnite sa terapijom za alergiju 1–2 nedelje pre pojave simptoma - navodi se.

Antihistaminici mogu pomoći u ublažavanju tegoba.

- Dekongestive koristite samo kratkotrajno. Kortikosteroidni sprejevi za nos pomažu u smanjenju upale. Ako planirate boravak napolju, uzmite terapiju oko dva sata ranije. Kapi za oči mogu pomoći kod simptoma alergije na očima - navodi ovo udruženje.

5 saveta kako ublažiti simptome alergije na polen u proleće: - Počnite da uzimate lekove za alergiju 1-2 nedelje pre početka simptoma - Antihistaminici i dekongestivi mogu pomoći u smanjeju simptoma - Kapi za oči mogu pomoći u ublažavanju simptoma alergije na očima - Uzmite lek oko 2 sata pre izlaska napolje - Kortikosteroidni sprejevi za nos smanjuju upalu