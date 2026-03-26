Kako ublažiti simptome alergije na polen u proleće: Ovih pet saveta vam mogu pomoći
Ovih dana građani se masovno žale na simptome alergije, gotovo da ne postoji osoba koja se ne žali na svrab očiju, kijanje, kašljanje...
Razlog leži u povećanoj koncentraciji polena u vazduhu.
Udruženje "Alergija i ja" podsetilo je pratioce na svom Instagram nalogu da stižu sunčani dani i period intenzivnog cvetanja biljaka.
- Za mnoge osobe sezona cvetanja znači i kijanje, zapušen nos i suzne oči. Evo nekoliko saveta koji mogu pomoći tokom sezone polena: Počnite sa terapijom za alergiju 1–2 nedelje pre pojave simptoma - navodi se.
Antihistaminici mogu pomoći u ublažavanju tegoba.
- Dekongestive koristite samo kratkotrajno. Kortikosteroidni sprejevi za nos pomažu u smanjenju upale. Ako planirate boravak napolju, uzmite terapiju oko dva sata ranije. Kapi za oči mogu pomoći kod simptoma alergije na očima - navodi ovo udruženje.
