Nijedno mesto u ovom trenutku nije u minusu, a i Kopaonik koji je jutros bio najhladniji sada beleži 2 stepena. U Sjenici je trenutno 9.

Ma koliko neverovatno zvučalo, od večeras sve se menja, a tome svedoči i upozorenje meteorologa RHMZ.

Zima se vraća u Srbiju: Upozorenje RHMZ

U petak i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmlјavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 h, a na planinama od 10 do 30 cm novog snega. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana.

Upozorenje za Beograd

U petak i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima, a u pojedinim delovima grada i sa većom količinom padavna, od 30 do 60 mm za period od 72h. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana.

Foto: RHMZ Printscreen

Temperature u 12 sati

Foto: RHMZ Printscreen

Prognoza do sledeće srede: Značajna promena vremena - kiša, zahlađenje, na planinama sneg

Danas toplo i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će sredinom dana i posle podne ponegde imati i udare olujne jačine i postepeno naoblačenje sa zapada.

Kiša i lokalni plјuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima naše zemlјe. Najviša temperatura od 15 do 20S.

Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u slablјenju i skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

Narednih dana s kišom, na planinama sa snegom

U petak oblačno i osetno hladnije sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima, a na planinama sa snegom uz stvaranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 6 do 10.

Za vikend i u ponedelјak (28.-30.03.) oblačno povremeno sa kišom i lokalnim plјuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. U ponedelјak posle podne postepeni prestanak padavina.

U utorak (31.03.) promenlјivo oblačno i suvo.

Početak aprila

Od srede (01.04.) vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu umereno oblačno i suvo, a u ostalom delu zemlјe oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom.

Foto: RHMZ Printscreen