"Putevi Srbije" apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od petka, 27.3. do nedelje, 29.3. očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u brdsko-planinskim predelima sneg.

Lokalno se očekuje veća količina padavina - od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 h, a na planinama od 10 do 30 cm nove količine snega.

Takođe, prema upozorenju, na području Beograda, očekuje se oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u pojedinim delovima grada i sa većom količinom padavina, od 30 do 60 mm za period od 72 sata.

Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana.

- Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - navedeno je u saopštenju.

