Sa dolaskom proleća i početkom sezone svadbi, sve više budućih mladenaca suočava se ne samo sa organizacionim izazovima, već i sa duboko ličnim odlukama koje neretko izazivaju porodične tenzije.

Jedna takva priča, objavljena na Reditu, pokrenula je pravu lavinu komentara i otvorila pitanje koje je mnogima blisko gde povući granicu između sopstvenih želja i očekivanja roditelja.

Naime, jedan korisnik podelio je svoju dilemu. On i njegova verenica žele građansko venčanje i proslavu, ali ne i crkveno venčanje. Problem nastaje zbog njegovih roditelja, koji se izjašnjavaju kao tradicionalni vernici i kojima je crkveni obred izuzetno važan. Iako, kako navodi, njihova religioznost nije aktivna u svakodnevnom životu, a očekivanja su jasna, žele da njihovo dete stupi u brak i pred Bogom.

- Ne bih da ispadnem loš sin i da im uskratim to zadovoljstvo, ali želim da ostanem veran sebi - napisao je, dodajući da ne zna kako da pronađe balans između ličnih uverenja i porodičnih emocija.

Ova objava brzo je privukla pažnju i izazvala stotine reakcija. Komentari su bili podeljeni, jedni su isticali da je brak pre svega odluka dvoje ljudi i da niko nema pravo da nameće dodatne uslove, drugi su naglašavali važnost kompromisa i razumevanja roditelja, posebno kada je reč o tradiciji.

Foto: Profimedia

- Pa, je l' se ti ženiš zbog sebe, ili zbog roditelja? Oni su imali svoje, i radili su kako su hteli. Odradite kako vas dvoje želite. Ja sam prošla pakao jer se moji nisu slagali s tim kakvo će naše venčanje biti. Na kraju sam uspela da isteram svoje, ali iskreno, bilo je teško. Svađali smo se danima, bukvalno i pred svadbu, ali je na kraju ispalo onako kako mi želimo. I ne kajem se zbog toga. Stavi crtu kod roditelja dok nije kasno, veruj mi - glasio je jedan od komentara.

Mnogi su pak prepoznali sebe u ovoj situaciji. Naglasili su da su otvorena komunikacija i jasno postavljanje granica ključni u ovakvim situacijama.

Foto: Redit Printscreen