Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće:

- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine, od 7 do 22 časova;
- od 2. 4. 2026. godine do 6. 4. 2026. godine, od 00 do 24 časova;
- od 10. 4. 2026. godine do 12. 4. 2026. godine, od 00 do 24 časova;
- od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. godine, od 7 do 22 časova.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće:

- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine, od 7 do 24 časova;
- od 3. 4. 2026. godine do 5. 4.2026. godine, od 7 do 24 časova;
- od 10. 4. 2026. godine do 11. 4. 2026. godine, od 7 do 24 časova;
- 12. 4. 2026. godine, od 6 do 21 časova.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026.
godine biti od 6 do 21 časova.

Navedeni granični prelazi uspostavljeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.

Ne propustiteDruštvo"3 sata sam čekala da izađem sa aerodroma" Zbog novog sistema kolapsi širom Evrope, a šta će tek biti od 10. aprila
EES sistem
DruštvoPreti nam pakao zbog novih pravila ulaska u EU: Sve kreće na Veliki petak! Jedna stvar vas može spasiti gužve
Granični prelaz Gradiška
Društvo(DETALJAN SPISAK) Novi sistem na granicama sa Grčkom menja sve! Na leto nas očekuje pravi kolaps, ovo je sve što treba da znate na jednom mestu
WhatsApp Image 2025-10-12 at 14.26.55 (2).jpeg
DruštvoNa ulazu u ovu državu uvedene dodatne provere! Srbi naoružajte se strpljenjem, zadržavanja duža nego inače: Evo o čemu je tačno reč
evzoni01-epa.jpg
DruštvoSrbina čak 4 puta slikali na granici u samo 24 sata! Evo zašto građane Srbije stalno fotografišu - neće vam se svideti
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg