Radno vreme graničnih prelaza: Bački Vinogradi, Bajmok i Rastina radiće duže!
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:
Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće:
- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine, od 7 do 22 časova;
- od 2. 4. 2026. godine do 6. 4. 2026. godine, od 00 do 24 časova;
- od 10. 4. 2026. godine do 12. 4. 2026. godine, od 00 do 24 časova;
- od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. godine, od 7 do 22 časova.
Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće:
- od 27. 3. 2026. godine do 29. 3. 2026. godine, od 7 do 24 časova;
- od 3. 4. 2026. godine do 5. 4.2026. godine, od 7 do 24 časova;
- od 10. 4. 2026. godine do 11. 4. 2026. godine, od 7 do 24 časova;
- 12. 4. 2026. godine, od 6 do 21 časova.
Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026.
godine biti od 6 do 21 časova.
Navedeni granični prelazi uspostavljeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.
