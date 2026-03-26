Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Milju Zečević, i uručila joj je priznanje Milunka Savić.
Društvo
STARICE MAJKO, NA RUKAMA SVOJIM DRŽALA SI TRI JABUKE, TRI SINA... Ministarka Stamenkovski uručila Milji Zečević priznanje "Milunka Savić" (FOTO)
Slušaj vest
- Starice majko, na rukama si svojim držala tri jabuke, trojicu sinova. Hrvatske Zenge i nečovečne komšije ubili su ih u dvorištu rodne kuće u Sijekovcu pre nego što je i počeo rat u BiH. Izgubila si muža i trojicu sinova, Milana, Petra i Vasu, ali duša tvoja ostala je da živi kao svedok jedne tragedije i opomena da se moramo boriti da nikada više nijedna majka ne stoji nad humkom svoje dece stradale u ratu.
Ministarka Stamenkovski je pojasnila da je Milji Zečević uručila priznanje “Milunka Savić”, i na njene ruke simbolično predala povelju zahvalnosti za ono što je dala Republici Srpskoj.
1 · Reaguj
Komentariši