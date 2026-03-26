Kako su podsetili, u petak i tokom vikenda u većem delu zemlje očekuju se pad temperature i kiša, dok se za planinske predele prognozira i sneg.

- Ovakvi uslovi mogu značajno otežati odvijanje saobraćaja i povećati rizik od saobraćajnih nezgoda, a istovremeno se zbog vikenda očekuju gužve na svim važnijim putnim pravcima - apeluju iz MUP-a i podsećaju vozače da:

prilagode brzinu kretanja uslovima na putu

održavaju bezbedno odstojanje između vozila

koriste propisanu zimsku opremu

izbegavaju nagla kočenja i rizična preticanja

- Bezbednost učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svakog pojedinca - navodi se u apelu MUP-a.

Oglasili se i Putevi Srbije

Zbog najavljenog nevremena, 'Putevi Srbije' upozoravaju vozače na obaveznu zimsku opremu i oprez na putevima tokom kišnog perioda.