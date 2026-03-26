I MUP se hitno oglasio zbog nevremena: Ove 4 stavke shvatite veoma ozbiljno
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni tokom predstojećeg vikenda, imajući u vidu najavljeno drastično pogoršanje vremenskih uslova.
Kako su podsetili, u petak i tokom vikenda u većem delu zemlje očekuju se pad temperature i kiša, dok se za planinske predele prognozira i sneg.
- Ovakvi uslovi mogu značajno otežati odvijanje saobraćaja i povećati rizik od saobraćajnih nezgoda, a istovremeno se zbog vikenda očekuju gužve na svim važnijim putnim pravcima - apeluju iz MUP-a i podsećaju vozače da:
- prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
- održavaju bezbedno odstojanje između vozila
- koriste propisanu zimsku opremu
- izbegavaju nagla kočenja i rizična preticanja
- Bezbednost učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svakog pojedinca - navodi se u apelu MUP-a.
Oglasili se i Putevi Srbije
Zbog najavljenog nevremena, 'Putevi Srbije' upozoravaju vozače na obaveznu zimsku opremu i oprez na putevima tokom kišnog perioda.
- Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - navodi se u apelu "Puteva Srbije".