Milan Sarić, na Instagramu poznatiji pod imenom "putnik.iz.srbije", posetio je Državnu bolnicu u Kini i preneo utiske koliko je zdravstvo tamo drugačije.

"U Državnoj bolnici u Kinibolnice su uređene, čiste i organizovane. Registracija bukvalno traje par sekundi ako niste stranac", kaže Milan, jer je dovoljno da prislonite svoju ličnu kartu i kažete kod kog doktora želite.

Bolnice koje funkcionišu kao mali gradovi

Opisao je koliko je neobično efikasan i organizovan sistem u kojem se pregledi obavljaju brzo, a boravak u bolnici izgleda potpuno drugačije nego što biste očekivali.

- U Kini će vas verovatno doktor prvo poslati da izvadite krv i to će ići jako brzo jer imaju oko 20 šaltera za vađenje krvi.

Zanimljivo je da je igla toliko tanka da vađenje krvi gotovo nećete ni osetiti, a rezultat dobijete za redovne analize za do 30 minuta, ali često i za 15 minuta. U bolnici imate Starbaks kafić gde možete popiti kafu, prodavnicu, pekaru sa pecivima i kolačima, kao i stolice za masažu. Možete čak i odsvirati klavir - rekao je Milan u svom videu.

Istakao je da pregled u ovoj bolnici košta 12 juana ili oko 170 dinara bez analiza. Tu je odmah i apoteka. Elektronski je poslata terapija direktno, a na šalteru dobijete već spremne lekove.

- Sve ide veoma brzo. Ako, na primer, želite da uradite magnetnu rezonancu, možete je obaviti za oko pola sata, a to će vas koštati oko 4.500 dinara. Kada imate jaku bakterijsku infekciju, verovatno odmah idete na infuziju, kako biste se brzo izlečili i sprečili dalje širenje infekcije - naveo je.

Zdravstveni sistem je veoma razvijen. Kina ima čak oko 37.000 bolnica od kojih je svaka dobro opremljena i još 100.000 klinika, tako da bolnice imate na par kilometara.

