Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Valjevo, Ekonomska škola 9-13 časova

Palilula, Elektrotehnička škola "Rade Končar" 9-14 časova

Smederevo, Ekonomsko-trgovinska škola 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.